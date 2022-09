American Sniper/ Su Canale 5 il film di Clint Eastwood con Bradley Cooper

Il cast del film American Sniper

American Sniper va in onda oggi, lunedì 5 settembre 2022, a partire dalle ore 21.20 su Canale 5. Si tratta di un film d’azione e guerra prodotto negli Stati Uniti d’America nel 2014 Clint Eastwood, responsabile anche della regia. Tra i nomi più incisivi del cast troviamo Bradley Cooper, Luke Grimes, Sienna Miller e Jake McDorman. Il film American Sniper è uno dei film di guerra più apprezzati nella storia della cinematografia mondiale e in particolare americana. Non a caso, detiene in maniera indiscussa il titolo di pellicola appartenente al genere bellico con l’incasso più elevato della storia. E’ arrivato in fatti a superare quota 350 milioni di dollari solo negli stati uniti, arrivando globalmente a superare abbondantemente i 500 milioni di dollari. Il clamore degli incassi è ancora più elevato se si considera che per la realizzazione del film sono bastati unicamente 60 milioni di dollari. Tra le candidature e riconoscimenti più importanti spiccano quelle al Premio Oscar 2015 dove il film è riuscito a trionfare nella categoria miglior montaggio oltre a ricevere diverse candidature. Tra i nomi più incisivi del cast troviamo Bradley Cooper, Luke Grimes, Sienna Miller e Jake McDorman.

American Sniper, la trama del film

Il film American Sniper racconta la storia di Chris Kyle, un ragazzo che vive in Texas e appartenente ad una famiglia particolarmente credente e affezionata alle tradizioni popolari. Da grande decide di arruolarsi presso la marina degli Stati Uniti, precisamente aggregandosi al celebre corpo Navy SEAL. Nel corso dell’addestramento necessario per essere ammessi in un corpo così prestigioso si mette in evidenza per una qualità particolare. Cresciuto con la caccia e con gli insegnamenti del padre era diventato un clamoroso cecchino, abile nel mettere a segno colpi precisi e netti. Inoltre, tra una fatica e l’altra ha anche la possibilità di conoscere una donna di nome Taya della quale si innamora. I due iniziano una relazione felice che porta entrambi a decidere di ufficializzare con un matrimonio.

Dopo qualche tempo arriva la prima missione seria per Kyle; dopo il triste avvenimento dell’11 settembre 2001 viene infatti scelto per andare in missione in Iraq, precisamente a Falluja. Qui purtroppo deve fare i conti con una questione particolarmente delicata ma che lo renderà comunque un eroe agli occhi di chi lo circonda. Infatti, dimostrando ancora una volta le sue incredibili doti da cecchino, uccide brutalmente una donna e un ragazzo intenti ad attaccare un soldato. Viste le qualità messe in mostra viene successivamente scelto per la missione atta ad acciuffare Abu Musab al-Zarqawi, uno dei leader più influenti dell’organizzazione criminale di Al Qaida. La situazione diventa però più difficile del previsto al punto da rischiare anche la vita durante un conflitto a fuoco proprio con un altro cecchino di origini siriane. A questo punto decide di allontanarsi per un po’ dalla missione al fine di essere partecipe alla nascita del suo primo figlio. Nonostante ciò Taya inizia a percepire un senso di distacco troppo pesante. Kyle decide comunque di partire nuovamente per l’Iraq riuscendo questa volta a catturare l’uomo soprannominato “Il Macellaio” ma le ripercussioni sull’assetto familiare saranno ancora più profonde e negative. Seguono altre sedute di guerra e missioni in Iraq che portano Chris ad allontanarsi ulteriormente e ad accrescere la preoccupazione di Taya. In particolare nell’ultima missione rischia seriamente la vita, riuscendo però ancora una volta ad affermarsi come il miglior cecchino uccidendo Mustafa da 2000 metri. Fortunatamente tornato da questa missione accetta di restare a contatto con la famiglia e di abbandonare la vita lontano dagli affetti e alle prese con le missioni. Inizia quindi a dedicarsi all’addestramento di persone in difficoltà e ritrova l’amore per la famiglia.

