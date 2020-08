Americani a caccia di passaporti italiani/ “Per loro una polizza assicurativa per…”

Nel corso degli anni sono cresciuti a dismisura i cittadini americani desiderosi di ottenere passaporti italiani. Sono in particolar modo i figli o i nipoti degli immigrati che identificano l’Italia come una sicurezza da molti punti di vista, o comunque come paese più conveniente per quanto concerne i costi dell’istruzione, ad esempio. Tra le tante storie di cittadini americani in cerca di passaporto italiano, Dagospia racconta quella di Juliana Calistri. La quarantaseienne è cresciuta a Chicago ma ha sempre vissuto e respirato l’aria del ‘belpaese’. I suoi nonni, infatti, sono cresciuti in Toscana e benché il padre fosse di Chicago, ha imparato prima la lingua italiana che inglese. Ha sempre sognato la cittadinanza italiana, ma per via delle leggi vigenti, alla donna non è mai stata concessa la possibilità di ottenere il passaporto italiano.

USA, CITTADINI SOGNANO CITTADINANZA ITALIANA…

Il padre di Juliana Calistri è nato nel 1947 e quindi le è stato impedito di ottenere la cittadinanza italiana a causa normative vigenti. La quarantaseienne di Chicago, tuttavia, non ha mollato e si è messa in contatto con l’agenzia Italian Citizenship Assistance, un’organizzazione specializzata nel supportare le persone a ottenere i passaporti italiani. Insieme a lei centinaia di persone unite nella stessa lotta, come confermato dal fondatore Permunian: “Il numero di persone che ci ha contattato tra maggio è aumentata di cinque volte rispetto allo scorso anno”, racconta. Insomma Juliana Calisti non è l’unica figlia di immigrati che sogna il ritorno in Italia. E la storia di tanti cittadini americani.



