Sarà un’occasione dal sapore nuovo vedere la Louis Vuitton Cup a Napoli nel 2027. Da ormai qualche anno la narrazione della città perduta da redimere sta lasciando il passo alla nuova fase che si sta vivendo con grande frenesia e velocità.

Complice l’uscita dal Covid, i successi sportivi, la scoperta dei food blogger e i prezzi ancora accessibili, Napoli è entrata nel circuito turistico di massa internazionale molto rapidamente. E molto rapidamente sta cambiando.

La sua urbanistica assomiglia sempre più a quella delle città costruite con percorsi fatti per il fiume umano di visitatori incanalati nel canyon di Via Toledo e poi nei budelli dei Quartieri Spagnoli o tra i geometrici quadrilateri del centro storico, e che trovano passo passo cibo e souvenir. Questa scossa ha fatto alzare il capo a chi per anni ha subito le prepotenze della povertà ed ha fatto comprendere che qualcosa di diverso può accadere anche in posti reputati perduti.

Ora la competizione velica si assume l’onere di far rinascere persino Bagnoli, dove dovranno far base i diversi team, e riconnettere quel quartiere al mare attraverso uno sport nobile e plebeo, fatto di testa e sudore come la vela.

Non sarà quindi più un miracolo da fare, quanto la prosecuzione di un percorso e forse il suo definitivo apice. Il che, di per sé, rende questo evento una assoluta novità della Napoli moderna.

Nessuno che invoca di salvare il popolo, nessun appello ammantato di pietismo, ma la consapevolezza di poter offrire un palcoscenico naturale ed urbano maturo e pronto a gestire un evento mondiale in modo degno e profittevole. Sì, perché da questo evento guadagnerà la città, gli organizzatori e chiunque ne sarà toccato. I soldi del pubblico saranno pochi rispetto agli investimenti privati ed il rientro sarà un dividendo politico che il Governo ed il Comune si spartiranno ciascuno a modo suo.

E qui l’altra anomalia di questa fase. Dopo un decennio di ribellismo inutile, la sinergia tra le istituzioni funziona ben oltre le apparenze politiche. Nulla sarebbe potuto accadere senza che i diversi attori collaborassero, e questo è forse l’altro ingrediente di una ricetta quasi magica che sta connotando la stagione di Napoli. Per trovare una simile fase di crescita si deve tornare al primo Bassolino, ma in tono minore, o alle leggi del risanamento postunitario e più indietro forse solo a Carlo III.

L’energia che si sta liberando è molto potente e sta invadendo anche la società. Il recupero di un civismo partenopeo, mai espresso per davvero, emerge sui social network con forza. Da un lato i camorristi che si riprendono in cella e si mandano baci e messaggi, e dall’altro migliaia di video di turisti e cittadini che sentono come loro la città rinata molto di più, per una volta, dei clan che pretendono di possederla.

Perché questo scontro tra diverse anime, come scriveva Cuoco parlando dei due popoli che convivevano in città distinti “da due piani, due gradi e due secoli di distanza”, riferendosi ai colti abitanti dei piani alti con case fresche e cultura, contrapposti al popolino medievale relegato nei bassi umidi e gelidi d’inverno e soffocanti d’estate, queste anime, dicevamo, stanno confliggendo oggi in modo assoluto grazie alla rinascita della città che nella sua interezza avverte che il magma del cambiamento scorre ed è pronto più che mai ad eruttare.

E stavolta a far pressione non sono i pochi colti alla Filangieri e Cuoco come nel 1799, ma i tanti cittadini (popolani si sarebbe detto allora) che stanno pian piano emergendo da un brodo culturale asfissiante che li ha soggiogati culturalmente e violentemente.

La rinascita della città, così veloce e così portatrice di ricchezza, sta rafforzando un ceto medio-basso che trova benessere e ricchezza, seppur minima, e che ora sta comprendendo che la vita in città può dare una soddisfazione.

Certo, il percorso è in fieri e le tappe ancora tante, ci sarà parecchio da navigare prima di arrivare al traguardo. Ma qualche boa è già stata superata e la navigazione appare ben sostenuta da un venticello solido e costante, che ora si rinforza con una nuova spinta che porta con sé un profumo di internazionalità e charme che lascerà il segno.

Al traguardo ci si arriverà solo avendo la rotta salda e il timone stretto. Perché le avversità sono sempre dietro l’angolo, come sa ogni buon marinaio.

