AMICHE DA MORIRE/ Su Rai 1 il film con Claudia Gerini (oggi, 22 luglio 2019)

Questa sera su Rai 1 andrà in onda il film Amiche da morire. Era il 2013 quando Andrea Leone Films, Rai Cinema in collaborazione con l’Apulia Film Commission hanno prodotto questa simpatica pellicola, brillante e in rosa, al femminile, nata da un’idea di Giorgia Farina, che ne è anche regista. Romana con la passione della fotografia, completa i suoi studi artistici a Londra. Al ritorno in Italia il cinema la ispira e la chiama: nel 2013 si gioca tutto all’esordio sceneggiando e girando proprio Amiche da morire, mentre due anni più tardi, nel 2015, torna dietro la macchina da presa con la pellicola Ho ucciso Napoleone, ancora una volta un tocco femminile per una storia femminile nella quale trovano parti di rilievo Micaela Ramazzotti ed Elena Sofia Ricci assieme ad altre attrici di rilievo del nostro cinema come Pamela Villoresi e la napoletana Iaia Forte. Nel cast di Amiche da morire la protagonista, alla pari con altre interpreti (Cristiana Capotondi e Sabrina Impacciatore), è Claudia Gerini.

AMICHE DA MORIRE, LA TRAMA DEL FILM

Olivia, moglie di Rocco, un pescatore, Gilda, una prostituta, Crocetta, sono tre donne che vivono in un’isoletta siciliana. Tre donne che non si conoscono, tre vite che s’incontrano in momenti particolari della loro vita. L’incontro avverrà dapprima tra Gilda e Olivia: quest’ultima nutre dubbi sulla moralità del marito e chiede alla prostituta di aiutarla a capire. Assieme si recheranno in una grotta, spelonca nella quale Rocco tiene in rimessaggio la barca da pesca, luogo deputato, nelle loro congetture, a essere il “pied a terre” dell’uomo per gli incontri fedifraghi. In quella spelonca incontrano Crocetta e iniziano le loro avventure/disavventure in rosa, con ironia e tanta sagacia.

© RIPRODUZIONE RISERVATA