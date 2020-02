Amiche da morire/ Video, su Rai 3 il film con Claudia Gerini (oggi, 21 febbraio 2020)

Amiche da morire andrà in onda su Rai 3 oggi, venerdì 21 febbraio, alle 21.20. Si tratta di una commedia del 2013 scritta e diretta dalla giovane regista Giorgia Farina. Il cast è tutto italiano e vede tre prime donne come protagoniste: l’immensa Claudia Gerini, attrice di numerosi pilastri del cinema italiano come Fuochi d’artificio, Grande, grosso e…Verdone, o Tutta colpa di Freud, la bellissima Cristiana Capotondi, diventata famosa con il film Notte prima degli esami, e l’affascinante Sabrina Impacciatore, attrice romana che ha partecipato a numerosi film come L’ultimo bacio o Manuale d’amore. Claudia Gerini e Sabrina Impacciatore avevano già lavorato insieme nel 2003 nella commedia romantica Al cuor si comanda e nel 2004 nel colossal di Mel Gibson, La passione di Cristo. Anche Claudia Gerini e Cristiana Capotondi avevano già lavorato insieme in precedenza in due commedie del cinema italiano: Ex e Indovina chi viene a Natale?.

Amiche da morire, la trama del film

Ecco la trama di Amiche da morire. Gilda (Claudia Gerini), Crocetta (Sabrina Impacciatore) e Olivia (Cristiana Capotondi) sono tre donne che vivono su un’isola siciliana. Le protagoniste non solo non si conoscono ma conducono vite molto diverse: la prima infatti proviene dal continente e lavora come prostituta, Crocetta è etichettata come una donna sfortunata che allontana qualunque possibile fidanzato, mentre l’ultima apparentemente vive una vita soddisfacente e felice sposata con un pescatore, Rocco. Olivia, sospettando che il marito la tradisca, decide di chiedere aiuto a Gilda per risolvere i suoi dubbi. Le due donne seguono l’uomo fino ad una caverna in cui solitamente posa la barca per cercare di capire se lì incontra la sua amante. In realtà incrociano Crocetta, che dopo un litigio animato con i suoi genitori, ha deciso di partire e andare via dall’isola. Le tre donne scoprono quindi che Rocco non ha una relazione extra coniugale, bensì è impegnato ad imballare armi e denaro. Gilda intuisce che l’uomo fa parte di una banda di rapinatori che imperversano sull’isola. Una volta tornati a casa Olivia affronta il marito, questi conferma i suoi dubbi e annuncia di non amarla più e di volerla abbandonare per sempre. Olivia decide quindi di uccidere il marito e con l’aiuto delle sue nuove amiche nasconde il corpo in un impianto di confezionamento di tonno sott’olio. Insieme decidono di affrontare le indagini della polizia, nonostante il poliziotto Nico Malachia farà di tutto per metterle le une contro le altre. Le donne quindi si troveranno al centro delle indagini della polizia e delle attenzioni dei complici di Rocco decisi a ritrovare il bottino. Riusciranno a superare tutte le difficoltà e a fuggire con il malloppo per iniziare una nuova vita?

Video, il trailer di Amiche da morire





© RIPRODUZIONE RISERVATA