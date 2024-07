Amichevoli Milan, gli impegni dei rossoneri/ Big match contro City, Barcellona e Real Madrid (16 luglio 2024)

AMICHEVOLI ESTIVE MILAN, PRIMO APPUNTAMENTO A VIENNA CON IL RAPID

Il Milan si prepara alle amichevoli estive. La squadra di Paulo Fonseca è pronta a scendere in campo prima degli impegni di Serie A, che inizieranno sabato 17 agosto in casa contro il Torino e che vedranno nelle prime cinque giornate le sfide alla Lazio di Baroni all’Olimpico e all’Inter, nel sentitissimo derby di Milano nel weekend del 22 settembre.

Prima però testa agli appuntamenti sotto il sole con la gara inaugurarle a Vienna contro i padroni di casa del Rapid, match fissato il 20 luglio alle ore 17:30. Dopo la sfida ai bianconeri d’Austria, per il Milan ci sarà un filotto di big match direttamente dagli Stati Uniti.

AMICHEVOLI ESTIVE MILAN, IMPEGNI CONTRO TRE BIG ESTERE

Le amichevoli estive del Milan stanno finalmente per cominciare. In USA, casa dell’ultima Copa America che ha scatenato molte polemiche per i fatti accaduti fuori dal campo, i rossoneri sosteranno tre partite con altrettante squadre di primissima fascia come Manchester City, Real Madrid e Barcellona.

Con i campioni della Premier League la sfida sarà a New York City il 28 luglio a mezzanotte. Dopodiché il tour proseguirà nella città di Chicago quando il primo agosto è atteso il Real Madrid di Kylian Mbappé alle 02.30. Infine, l’ultima amichevole a stelle e strisce è fissata per il 7 agosto, all’una e mezza di notte, quando la squadra di Fonseca affronterà il Barcellona di Lamine Yamal, reduce da un Europeo straordinario con la Spagna.

A quel punto, prima della sfida al Torino in Serie A, i granata chiuderanno i propri impegni amichevoli a San Siro dov’è previsto il Trofeo Silvio Berlusconi che come di consueto verrà giocato contro il Monza, ultima squadra avuta dall’ex Presidente prima della sua dipartita.

