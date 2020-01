Amici 19/ Anticipazioni 13 gennaio: Jacopo e Nyv salvi dopo le sfide!

AMICI 19, ANTICIPAZIONI PUNTATA 13 GENNAIO SU REAL TIME E CANALE5

Ottonello si salva. Il rischio c’è stato davvero ma sembra proprio che il bell’Jacopo sia riuscito a spuntarla portando a casa il suo banco di Amici 19 nonostante la sfida ad armi pari andata in scena poco fa su Real Time. Il cantante era finito in sfida immediata perché impossibilitato a recuperare la sua insufficienza e anche per Nyv è stato lo stesso. Nel daytime di oggi in onda su Real Time, i due si sono ritrovati in sfida rispettivamente con Amabile e Miriam ed entrambi hanno vinto riuscendo a tornare al loro posto nella scuola per la gioia dei fan. Con loro è finito nei guai anche il pupillo di Alessandra Celentano, Javier. Il ballerino ha affrontato la sua sfida ma è stato cacciato dai migliori visto che Alessandra Celentano ha deciso di prendere per buone le “accuse” di Valentin che ha rivelato che Javier e Federico sono spesso in ritardo e si fingono malati per non fare lezione e per questo non si esibiranno sabato e non fanno parte dei migliori della scuola. La guerra è aperta? (Hedda Hopper)

LE NEW ENTRY ALLE PRESE CON LEZIONI E SALA RELAX

E alla fine sembra proprio che si inizi a respirare l’aria del serale per i ragazzi di Amici 19. Siamo pronti a mettere in gioco tutto quello che c’è perché in vista del serale i fan dovranno fare i conti con l’imbuto che si farà sempre più stretto e, quindi, con altre eliminazioni dopo quelle, tra le lacrime, di Giulia e Michelangelo. I due sono usciti dalla scuola in pochi giorni seguiti da Giuseppe e adesso quelli rimasti mettono sul tavolo le loro carte migliori per arrivare al serale proprio come ha intenzione di fare Canale5 che ha pensato bene di riposizionare il daytime sulla sua rete ammiraglia per iniziare a far conoscere meglio i ragazzi e mettere insieme un po’ di ascolti. Oltre all’appuntamento del sabato pomeriggio su Canale5, i ragazzi andranno in onda da lunedì al venerdì alle 16.20 per una fascia pomeridiana di una decina di minuti.

ALESSANDRA CELENTANO ANCORA CONTRO VALENTIN AD AMICI 19?

Sui social ufficiali di Amici 19 si legge: “ATTENZIONE: da oggi avete un appuntamento in più con la classe di #Amici19! Potete seguirci dal lunedì al venerdì su @realtimetvit Canale 31, il sabato alle 14.10 su Canale 5 e ADESSO vi aspettiamo anche dal lunedì al venerdì alle 16.20 su Canale 5!”. Altra storia su Real Time dove oggi, sempre intorno alle 13.50, capiremo cosa è successo dopo la puntata di sabato che ha segnato alcune uscite ma anche l’arrivo di nuovi ragazzi, a cominciare da Karina e Francesca, ballerina e cantante, e ha messo con le spalle al muro nuovamente Valentin reo di non seguire il programma e le regole come tutti gli altri. La Celentano avrà ancora qualcosa da ridire su di lui?



© RIPRODUZIONE RISERVATA