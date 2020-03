Amici 19/ Anticipazioni 13 marzo: ultime prove prima del serale!

Amici 19 questa sera andrà in scena con un nuovo serale, il terzo, ad un passo dalla semifinale e questo significa che chi sarà eliminato perderà tutto mentre gli altri inizieranno a vedere la luce alla fine del tunnel. Ma cosa ne sarà dei ragazzi fino al serale di questa sera? Il talent show di Maria De Filippi tornerà in onda sia su Real Time, alle 13.50, e poi anche su Canale5, alle 16.20, per mettere insieme gli ultimi dettagli prima di salire sul palco del serale. In questi giorni i ragazzi hanno avuto modo di assistere allo scontro a distanza tra professori e giudici con i primi pronti a dare degli incompetenti ai secondi (vedi Alessandra Celentano a Vanessa Incontrada) e con i secondi pronti a togliere la parola e il voto ai primi (vedi Gabry Ponte). In tutto questo i ragazzi sono stati spettatori silenziosi ma questa sera sul palco ci saranno loro.

AMICI 19 VERSO IL SERALE TRA LITI E ZERO OSPITI

La situazione non è molto chiara al momento perché per via del Coronavirus i ragazzi di Amici 19 non avranno occasione di esibirsi davanti ad un pubblico, ancora fuori dagli studi per sicurezza di tutti, e nemmeno con gli ospiti. A quanto pare per via del fatto che tutti devono rimanere a casa e gli spostamenti non sono concessi, questa sera sul palco non salirà nessuno per duettare con i ragazzi. Le ultime novità le conosceremo proprio oggi pomeriggio quando andranno in onda i nuovi pomeridiani in cui i ragazzi saranno chiamati a mettere insieme gli ultimi dettagli e le prove ufficiali prima di salire sul palco.

