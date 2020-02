Amici 19/ Anticipazioni 14 febbraio: chi sarà eliminato oggi?

Amici 19 torna in onda oggi pomeriggio con una nuova puntata in cui sicuramente ne vedremo delle belle. In molti sono convinti che i ragazzi ancora in bilico non arriveranno al pomeridiano di sabato e che oggi qualcuno potrebbe essere eliminato durante uno dei proverbiali esami di sbarramento. Cosa succederà e sarà davvero così che diremo addio ad uno di loro? In passato è già successo ma adesso, mentre l’imbuto continua a stringersi, le novità potrebbero non mancare già nel doppio appuntamento di oggi, il primo su Real Time alle 13.50 e il secondo su Canale5 alle 16.20. Già nei giorni scorsi i ragazzi sono stati esaminati e in molti hanno scoperto di poter continuare la loro corsa verso il serale, ma siamo davvero sicuri che sarà così con tutti. Al momento non lo sappiamo ancora e non ci sono anticipazioni relative a quello che succederà oggi, quello che sappiamo è che oggi ci sarà anche la nuova registrazione della puntata di domani e allora tutto sarà più chiaro.

AMICI 19, ANTICIPAZIONI PUNTATA 14 FEBBRAIO

In bilico ci sono ancora 4 cantanti e 4 ballerini ma i posti sono solo 4, almeno fino a quando Maria De Filippi, come spesso accade, non ammetterà qualche ragazzo in più magari prevedendo una doppia eliminazione nella prima puntata del serale. In molti sono convinti che la categoria a rischio sia proprio quella dei ballerini e che l’unica che potrebbe spuntarla sia proprio Talisa. Che sia lei la ballerina destinata a prendere posto al fianco di Valentin, Nicolai e Javier? In molti sono convinti di sì ma questo a discapito di Mattia, Karina e, soprattutto, Federico, che non riesce a superare ancora il suo blocco emotivo, lo stesso per il quale Veronica Peparini cerca di aiutarlo tutti i giorni in sala. Come finirà? E dei cantanti rimasti chi la spunterà? In lizza ci sono ancora Stefano, Martina, Jacopo e Francesco.

