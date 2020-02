Amici 19/ Anticipazioni 18 febbraio: Jacopo in lacrime, sarà eliminato?

AMICI 19, ANTICIPAZIONI PUNTATA 18 FEBBRAIO

E’ stato un lunedì all’insegna di Jacopo Ottonello quello di ieri ad Amici 19 e sembra proprio che anche oggi sarà lo stesso. I professori e i vocal coach stanno molto lavorando con il bel cantante arrivato come uno dei favoriti alla vittoria finale ma ancora senza maglia verde. Il bel cantante ha superato molti ostacoli e ultimamente lo stiamo vedendo lavorare sodo anche in palestra e tutto per migliorare la gestione del fiato per le sue performance in vista del serale, e allora perché sprecare così tante risorse per una persona che non porterà a casa la maglia verde? In molti sono convinti che questi siano indizi a favore di Jacopo Ottonello e lo stesso comportamento di Anna Pettinelli ieri non ha fatto altro che spingere i pensieri positivi dei fan del cantante e di Amici 19.

JACOPO OTTONELLO ELIMINATO DA AMICI 19?

Al grido di “odio vederti ancora con questa maglia nera”, Anna Pettinelli ha spinto Jacopo Ottonello a pensare di meno e agire di più perché dovrebbe solo cantare per portare a casa la maglia verde e l’accesso al serale visto che il tempo sta per scadere. Ieri abbiamo visto il cantante reagire con un sorriso alle parole della prof ma sembra che oggi qualcosa è cambiato e, molto probabilmente, dopo l’uscita di scena della Pettinelli, Jacopo potrebbe finire in lacrime perché ad un passo dalla realizzazione del suo sogno e fermo ad un palo. Cosa ne sarà di lui? Siamo sicuri che tra i tre posti disponibili, salvo modifiche da parte di Maria de Filippi, ci sia ancora posto per almeno due o addirittura tre cantanti e che essi siano proprio Jacopo, Martina e Stefano alla luce del no ricevuto da Francesco. Sarà davvero così che andrà a finire per loro?

