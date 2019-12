Amici 19/ Anticipazioni 3 dicembre: televoto aperto, Valentin salirà in classifica?

AMICI 19, ANTICIPAZIONI PUNTATA 3 DICEMBRE: LA PROPOSTA DI VALENTIN

Amici 19 torna di nuovo in onda oggi pomeriggio dopo le lacrime e le discussioni di ieri. La prima puntata della settimana ha portato nella scuola, in saletta e su Real Time le reazioni e le risposte agli stimoli esterni e alle esibizioni sul palco in studio durante la puntata e se Francesco ha avuto modo di sciogliersi in lacrime per via di quello che sentiva e delle critiche ricevute. Ma questo non è stato l’unico momento da sfogo, chiamiamolo così. Mentre il cantante si è sciolto in lacrime, Valentin è apparso molto deciso e pronto a dire la sua riguardo quanto è accaduto in puntata. Il suo ballo e la sua categoria sembrano non essere molto apprezzate nè dai professori di ballo e né dai suoi compagni che lo hanno lasciato agli ultimi posti in classifica. Dopo aver rivisto la sua esibizione contro Talisa, il ballerino ha avanzato una proposta alla produzione ovvero avere Natalia Titova tra gli insegnanti votanti in puntata in modo tale da avere qualcuno dalla sua parte e che sia competente nella sua disciplina.

AMICI 19, ANTICIPAZIONI PUNTATA 3 DICEMBRE

Non sappiamo ancora come andrà a finire la questione e cosa risponderà la produzione di Amici 19 ma sembra proprio che da questo verrà fuori anche la reazione di Valentin che già in puntata si è detto pronto a rinunciare al suo posto nella scuola e andare via. Come finirà? Quello che è certo è che il pubblico è nuovamente chiamato per dire la sua sulla questione visto che il televoto è aperto e servirà a stilare la classifica dei preferiti e sui social si legge: “Da questo momento È APERTO UFFICIALMENTE IL TELEVOTO nella scuola di #Amici19! Potete votare fino a giovedì prossimo il vostro preferito, tutti tranne gli sfidati, inviando un SMS al 477.000.0 con il nome dell’allievo! Info su http://mediasetplay.it/amici o pagina 845 di mediavideo”. Pronti a votare? Sabato scorso la preferita dal pubblico era Giulia e ultimo Valentin ma le polemiche non sono mancate, le cose cambieranno adesso?

