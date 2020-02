Amici 19/ Anticipazioni 6 febbraio: Devil Angelo sempre più in bilico

Amici 19 si avvicina pericolosamente ad un nuovo pomeridiano del sabato di cui i curiosi conoscono già i dettagli visto che è stato registrato domenica scorsa. In questa settimana sanremese Maria De Filippi ha chiuso i battenti lasciando liberi tutti a cominciare dai ragazzi di Amici, che sono rimasti nella scuola a provare e studiare, e anche i protagonisti di Uomini e donne. Da lunedì si tornerà a regime e presto scopriremo cosa ne sarà degli altri protagonisti di questa edizione del talent show di Canale5 ma fino a quel momento dovremo accontentarci dei due pomeridiani che si dividono su Real Time e Canale5 tutti i giorni. Proprio in questi giorni abbiamo seguito le peripezie dei ragazzi nella scuola e sempre più in bilico ci sono Stefano e Devil Angela.

DEVIL ANGELA VERSO L’ELIMINAZIONE DA AMICI 19?

Proprio quest’ultimo non ha mandato giù le critiche di Anna Pettinelli che, a suo dire, sono arrivate troppo all’improvviso e quando ormai potrebbe essere troppo tardi. La maestra gli ha detto che i suoi progressi non si sono visti, che è rimasto anonimo e che è quasi una brutta copia di J-Ax, le affermazioni sono arrivate come fulmini a ciel sereno ai danni di Devl Angela che anche ieri ne ha parlato in sala con il suo vocal coach convinto che non sia come dice la Pettinelli. In questi giorni sentiremo ancora parlare di lui perché, come rivelano le anticipazioni, sabato pomeriggio sarà tra i protagonisti della puntata e dell’unica eliminazione che ci sarà tra una consegna di maglia e una sfida a squadre. Quali saranno le sue parole da eliminato e come reagirà il pubblico quando lo scoprirà? Lo sapremo sabato pomeriggio ma, fino ad allora, non ci rimane che seguire il pomeridiano.

