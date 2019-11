Amici 19/ Anticipazioni, classe e diretta 23 novembre: una commissione per Skioffi

AMICI 19, ANTICIPAZIONI, SFIDE E DIRETTA PUNTATA 23 NOVEMBRE

Amici 19 torna in onda oggi pomeriggio su Canale 5 con la seconda puntata ma la prima se parliamo di sfida a squadre da parte degli allievi che hanno ottenuto il banco. Chi ha seguito la formazione della classe sa bene che in studio hanno preso posto 17 allievi di cui dieci solo cantanti ma che alcuni sono ancora con la felpa rossa con il giudizio sospeso in attesa di capire se rimarranno oppure no. In particolare, ad indossare il grande punto interrogativo bianco sono stati Gabriele e Skioffi per il canto e Valentin per il ballo. Proprio i tre sono stati spesso protagonisti di questa prima settimana nella scuola tra pezzi tra preparare, polemiche e interrogazioni finite male, ma solo oggi pomeriggio scopriremo quali saranno le loro sorti. La nuova puntata di Amici 19 prenderà il via alle 14.10 su Canale5 con la prima sfida a squadre tra gli allievi, con l’esibizione dell’allievo scelto dal popolo dei social grazie a Tim, e i giudizi sui ragazzi in rosso.

SKIOFFI, SCOPPIA IL CASO AD AMICI 19, UNA COMMISSIONE SPECIALE LO VALUTERÀ

Il capitolo Skioffi. La nuova puntata di Amici 19 non potrà non chiudere un vero e proprio caso mediatico che ha chiamato in causa addirittura una commissione speciale formata da alcuni giornalisti, da critici musicali e da alcuni nomi noti come Noemi, Barbara Palombelli e Platinette. La commissione ha avuto modo di incontrare Skioffi in studio per esaminare il caso. Tutti hanno avuto modo di ascoltare le canzoni che lui ha scritto e che parlano di violenza contro le donne dal punto di vista del carnefice con frasi sessiste e sconvolgenti che potrebbero rovinare il suo percorso nella scuola. Sarà oggi pomeriggio che la Commissione dirà la sua su Skioffi che, intanto, ha dovuto rinunciare anche alla maglia rossa e oggi si presenterà in studio in “borghese”. Solo se otterrà un sì potrà sfidare Gabriele e sperare nel banco, altrimenti dovrà dire addio al programma.

AMICI 19, CASO VALENTIN

Il capitolo Valentin. Il ballerino di latino è entrato nella scuola con il giudizio sospeso per via di Alessandra Celentano che ha pensato bene di mettergli contro Javier, un eccellente ballerino di classico. La cosa ha fatto infuriare Natalia Titova che ha lavorato con il ballerino per ore dicendosi contro quello che dice la sua collega convinta che ci sia un’eccellenza in tutte le discipline ma che questo non significa che quello di latino sia di serie b in confronto a quello di classico. Valentin ha lavorato molto in sala ma non si è applicato con la teoria convinta che il suo tempo, almeno per adesso, debba essere dedicato alla sfida che lo vedrà protagonista oggi pomeriggio. Intanto i suoi compagni si sono già schierati dalla sua parte ritenendo Javier un po’ monotono.

PROFESSIONI E GIUDICI DI AMICI 10

Al centro dello studio di Amici 19 prenderanno posto i professori che sono tre per il ballo, ovvero Alessandra Celentano, Timor Steffens e Veronica Peparini, e tre per il canto, ovvero Rudy Zerbi, Anna Pettinelli e Stash. In questa settimana alcuni si sono dati un po’ da fare anche con le lezioni teoriche e, in particolare, la new entry si è data da fare con le lezioni di storia della musica trovando impreparato Jacopo, mentre Alessandra Celentano ha fatto lo stesso con la danza mettendo due impreparati a Valentin e voti bassi un po’ a tutti. Stash ha avuto modo di fare lezione di chitarra ai ragazzi che poi hanno incontrato anche Alfonso Signorini che sarà professore di interpretazione e analisi dei testi tentando di portare a galla le emozioni dei ragazzi come è successo in settimana. Li vedremo in studio? A loro si uniranno i giudici speciali degli scontri per il banco.



