Amici 19/ Anticipazioni e diretta 30 novembre: Martina in sfida, Valentin si elimina?

AMICI 19, ANTICIPAZIONI E DIRETTA 30 NOVEMBRE: DUE RAGAZZI A RISCHIO?

Amici 19 torna in onda oggi, 30 novembre, su Canale5 per una nuova puntata al cardiopalma. C’è davvero tanta carne al fuoco dopo una settimana che si è mostrata movimentata e piena di spunti soprattutto per coloro che hanno seguito il daytime su Real Time in questi giorni. Maria De Filippi prenderà le redini della terza puntata del talent show dando il via ad una nuova sfida a squadre, che vedrà contrapposti i ragazzi di Gaia e quelli di Nyv con lo stesso meccanismo di sabato scorso ma con una novità importante. Le due squadre si sfideranno a colpi di coreografie, cover e inediti ma chi porterà a casa la vittoria non lo farà solo per la sua squadra ma anche per se stesso. Maria De Filippi in settimana ha raggiunto i ragazzi per comunicare loro che chi vincerà singolarmente avrà delle sorprese positive mentre gli altri rischiano grosso visto che, da qui a Natale, due ragazzi dovranno lasciare la scuola di Amici 19 e i banchi scenderanno da 18 a 16 prima della pausa.

VALENTIN LASCIA AMICI 19?

Proprio per questo motivo i ragazzi di Amici 19 sono stati sottoposti al televoto, permettendo al pubblico di eleggere il migliore permettendogli di esibirsi al sabato e salvarsi dalla sfida, ma anche i concorrenti hanno fatto lo stesso piazzando Valentin agli ultimi posti. Secondo le anticipazioni della puntata in onda oggi pomeriggio sembra proprio che il ballerino sarà di nuovo al centro di una nuova diatriba tra Alessandra Celentano, che continua a preferire Javier rispetto a tutti gli altri, e Natalia Titova che trova Valentin il migliore nel suo campo. Proprio quest’ultimo, secondo quanto riporta Il Vicolo delle News, alla fine darà di matto comunicando a Maria De Filippi di voler lasciare la scuola visto che le sue doti non sono apprezzate da nessuno. Chi lo convincerà a rimanere se così fosse? Durante la registrazione non si è capito come andrà a finire ma il discorso potrebbe slittare alla prossima settimana.

AMICI 19, CHI SARA’ ELIMINATO?

Sembra che la puntata di oggi di Amici 19 sarà ricca di sfide. Chi ha seguito la scorsa puntata sa bene che la squadra di Gaia Gozzi ha perso e che i cantanti sono finiti in sfida, tutti tra Martina e Michelangelo. Rudy Zerbi ha lasciato i due fuori dai giochi perché ancora impreparati o non inquadrati bene. Questo ha creato scompiglio in settimana perché proprio Martina ha deciso di incontrare il professore e fargli presente le sue perplessità in merito lasciando intendere che non voleva essere paragonata a Michelangelo. Quest’ultimo ha frainteso le cose e si è lasciato alle lacrime e poi allo scontro con la sua compagna d’avventura e solo l’intervento di Maria De Filippi li ha aiutati a chiarire le cose. Fatto sta che alla fine Martina ha deciso di chiedere di affrontare la sfida al posto di Nicolò e I Nico e sembra che i professori hanno accettato e che lei abbia portato a casa la vittoria. Secondo le anticipazioni, Skioffi e Jacopo torneranno al posto mentre l’unica ad affrontare la sfida sarà Gaia che vincerà e tornerà al suo banco. Non andrà meglio dopo la sfida a squadre visto che Silvia si scontrerà subito con uno sfidante esterno, Giuseppe, e le cose non andranno come previsto.

POLEMICHE TRA LE DUE SQUADRE DI AMICI 19

L’appuntamento con Amici 19 è fissato per questo pomeriggio su Canale5 con una serie di sfide, uno scontro tra due squadre e tante polemiche. Da una parte ci sarà Valentin pronto a lasciare la scuola perché non ben considerato non solo dai professori ma anche dai compagni, e dall’altra avremo Timor Steffens. Il professore deciderà di salvare Alioscia da una sfida diretta e dalla possibile eliminazione perché convinto che il ballerino non si ancora pronto. In settimana Timor ha incontrato Alioscia e lo ha invitato a venire fuori ascoltando la musica e cercando di essere più musicale, almeno nella sua materia. Il professore si è detto molto deluso da lui lasciando intendere che se continuerà così lui prenderà dei seri provvedimenti nei suoi confronti. Le discussioni non mancheranno per il ballo e anche il giudice esterno della sfida, il maestro Cannito, finirà col discutere con Nyv rea di criticare il suo giudizio che metterà alle porte uno dei concorrenti del programma.



