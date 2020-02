Amici 19/ Anticipazioni oggi, 21 febbraio: Stefano al serale a discapito di Martina?

AMICI 19, ANTICIPAZIONI PUNTATA OGGI 21 FEBBRAIO

Amici 19 si prepara a cambiare registro visto che quelle che vedremo oggi su Real Time e Canale 5 saranno le ultime puntate che non si occuperanno del serale. I ragazzi di Amici 19 sono chiamati oggi in studio per una nuova registrazione e mettere insieme quelle che saranno le esibizioni che permetteranno loro di presentarsi davanti alla commissione per ottenere la maglia verde, una delle ultime rimaste ancora disponibili dopo gli ok dei giorni scorsi. Al serale ci sono già sette ragazzi che in questi giorni abbiamo visto alle prese con le preparazioni dei brani, cover e inediti, con i quali affronteranno il primo serale del 28 febbraio ma, soprattutto, la nuova sfida a squadre che varrà il biglietto di accesso ai loro compagni e ai loro amici. In questi giorni si è parlato soprattutto di Stefano e Martina, amici di Gaia Gozzi e in bilico. Chi riuscirà a spuntarla tra loro?

STEFANO E MARTINA IN LOTTA PER UN POSTO AL SERALE DI AMICI 19?

Sui social c’è chi è ormai convinto che mentre Francesco e Jacopo accederanno sicuramente al serale di Amici 19, Stefano e Martina siano in lotta per l’ultimo posto disponibile, ma sarà davvero così? I loro fan sono già sul piede di guerra e se in molti sognano di vedere nella stessa casetta le amiche storiche, ovvero Martina e Gaia, altri sperano che il programma non rinunci al timbro fantastico e particolare di Stefano, come finirà quindi questa lotta? Nei giorni scorsi i due hanno spiegato cosa significherebbe per loro arrivare al serale, ed entrambi hanno motivazioni forti. Questo basterà? Lo scopriremo oggi pomeriggio quando le due nuove puntate andranno in onda svelando nuovi dettagli sul pomeridiano di domani.

