Amici 19/ Anticipazioni puntata 10 gennaio: Timor Steffens in crisi?

L’imbuto si stringe e i nervi iniziano a saltare. Amici 19 entra nel vivo ad un passo dall’ultima fase prima del serale e questo sta spingendo i professori a mettersi in moto per cercare di capire se i ragazzi che hanno in mano possono arrivare sul palco del prime time di Canale5 oppure no. Se nei giorni scorsi è toccato a Veronica Peparini rinunciare a Giulia, adesso sembra che sia arrivato il momento per Timor Steffens di prendere in mano la situazione. Lui stesso ha parlato di due livelli nella categoria ballo di Amici e si è detto intenzionato di farne uno solo con tutto quello che questo significa ma mai Federico avrebbe pensato che questo lo avrebbe riguardato da vicino, forse un po’ troppo, e ieri lo abbiamo visto adirato pronto a sfogarsi con Talisa che lo ha pregato di darsi da fare lasciando la sua zona di confort, ma sarà davvero solo una provocazione?

TIMOR STEFFENS IN CRISI AD AMICI 19? DUE BALLERINI PER…

Timor Steffens ha messo da parte il suo pupillo Federico proprio a favore di due ballerini, che lui ha già “sconfitto” tra provini, casting e sfide esterne, che in questi giorni stanno lavorando in sala proprio in attesa che il professore decida il loro destino. In particolare, si tratta di Vincenzo e Ayoub che hanno indossato la maglia con il punto interrogativo e che adesso sperano davvero di poter entrare nella scuola nella classe del ballo. Questo ha mandato in tilt Federico che adesso rischia davvero di vedersi soffiare il posto ad un passo dal serale. Secondo le prime anticipazioni sembra proprio che la decisione del professore arriverà nella puntata di oggi a poche ore dall’inizio della registrazione prevista per oggi e in onda domani su Canale5.

