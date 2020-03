Amici 19/ Anticipazioni puntata 10 marzo: primi annunci dei duetti di venerdì?

AMICI 19, ANTICIPAZIONI PUNTATA 10 MARZO

Amici 19 torna in onda oggi pomeriggio con una nuova doppia puntata in cui le novità non mancano mai. Dopo i primi commenti a caldo relativi al secondo serale, sembra che oggi finalmente si inizierà a pensare al futuro. Come sempre la puntata del martedì apre la strada verso il nuovo serale che, lo ricordiamo, andrà in onda ancora al venerdì. I ragazzi sono sempre di meno e mancano tre puntate alla finalissima quindi rimane il fatto che questo terzo serale farà da spartiacque soprattutto in vista del fatto che presto usciranno i cd dei ragazzi rimasti in gara ovvero quelli di Nyv, Jacopo, Giulia e Gaia. Questo lascia pensare che proprio uno dei ballerini potrebbe essere ancora a rischio dopo l’eliminazione di Talisa, che sia arrivata la volta di Javier o, ancora peggio, di Valentin? Al momento è ancora difficile capirlo ma sicuramente oggi la doppia puntata potrebbe rivelare qualche indizio in più.

OGGI VERRANNO ANNUNCIATI I DUETTI?

In particolare, c’è molta attesa per capire quali saranno i quattro cantanti che duetteranno con i cantanti di Amici 19 rimasti in gara. Venerdì scorso il fatto che Loredana Bertè sia scesa in campo per poi giudicare anche gli altri cantanti non è stata vista di buon grado ma, purtroppo, con tutto quello che sta succedendo in Italia non è detto che ci siano molti cantanti pronti a spostarsi per prendere parte alla diretta di venerdì. Scopriremo solo nelle prossime ore quali saranno gli ospiti e se ci saranno dei duetti “esterni” a quelli che già si trovano a Roma per il programma. Non ci rimane che seguire la puntata di oggi su Real Time alle 13.50 e poi quella del pomeriggio, intorno alle 16.20, su Canale5.

