Amici 19/ Anticipazioni puntata 11 febbraio: gli esami per l’accesso al serale..

AMICI 19, ANTICIPAZIONI PUNTATA 11 FEBBRAIO

Amici 19 torna in onda con un doppio appuntamento ad un passo dalla registrazione del pomeridiano di sabato pomeriggio in cui alcuni otterranno la maglia verde mentre altri finiranno per essere eliminati. Cosa ne sarà dei ragazzi ancora rimasti in gioco e cosa succederà oggi pomeriggio? In un primo momento vedremo Stash in sala con uno dei ragazzi che ha già ottenuto la maglia verde. Il profilo ufficiale di Amici 19 non svela molto ma tutto lascia pensare che il professore voglia incontrare proprio Gaia Gozzi che sabato scorso ha finalmente ottenuto il suo meritato posto nella fase finale del programma, cosa si diranno e cosa rivelerà Stash a Gaia sul suo operato nella scuola? Dall’altro lato sembra che sentiremo parlare ancora di Talisa. La balleria non è riuscita ancora ad ottenere la maglia verde ma i ballerini mai come adesso sono in bilico.

TALISA AL SERALE DI AMICI 19?

Sono rimasti solo 4 posti per il serale di Amici 19 e in molti sono convinti che di questi solo uno potrebbe essere destinato ai ballerini e tutti gli altri ai cantanti. La classe del ballo è già rappresentata da Valentin, Javier e Nicolai e, a questo punto, la probabilità vorrebbe proprio l’ingresso di una donna che potrebbe essere Talisa visto che due dei tre già entrati sono dei ballerini classici. Solo teorie che saranno sfatate dalla prossima votazione? Non lo sappiamo ancora e non lo sapremo fino a quando il programma non tornerà in studio per la registrazione che vedremo sabato pomeriggio. Sicuramente Talisa, al momento, è la più quotata tra quelli rimasti e oggi la vedremo di nuovo ballare in sala insieme a Giulia e agli altri, cosa succederà quando sarà chiamata ad affrontare un nuovo esame?

© RIPRODUZIONE RISERVATA