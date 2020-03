Amici 19/ Anticipazioni puntata 12 marzo: Nyv in crisi!

Nyv è in crisi? Sì, quasi. Amici 19 questa settimana si è molto concentrato su liti e scontri ma, in particolare, ha parlato tanto anche di Nyv. La cantante è sicuramente una delle perle di questa edizione del programma ma la sua timidezza, la sua voglia di chiudersi dentro la musica e lasciare tutto fuori, non le permette di arrivare dritta al pubblico. I giudici, a ruota, le hanno fatto presente questo complimentandosi con lei ma facendole intendere di essere una Ferrari che cammina con il freno a mano tirato. Proprio per questo Nyv ha accettato il giudizio di tutti ma si è messa a lavoro su quella che sarà la sua performance nel terzo serale. Al momento non sappiamo ancora se ci saranno o meno dei duetti, per via delle restrizioni e della possibilità di muoversi poco in Italia, ma quello che è certo è che Nyv non vuole sembrare poco attenta alla sua crescita.

AMICI 19 ANCORA IN BALIA DI CRISI E LITI

Dall’altro lato, invece, continuano le liti non solo tra ballerini ma anche tra i giudici. In molti hanno fatto delle richieste alla produzione di Amici 19 e se Gabry Ponte è arrivato addirittura a chiedere di togliere il voto ai professori e lasciarlo solo a lui e alle “sue” donne, Anna Pettinelli ha girato il dito nella piaga trovando davvero esagerata la sua reazione rispetto a quello che ha detto Alessandra Celentano. Le richieste per i ragazzi non sono mancate tra comparate di ballo e sfide di canto e visto che la finale di Amici 19 si avvicina a grandi passi, cos’altro vedremo oggi? Lo scopriremo nella doppia puntata in onda su Real Time e poi su Canale5 alle 16.20.

