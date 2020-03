Amici 19/ Anticipazioni puntata 18 marzo: Jacopo fa una dedica speciale a…

AMICI 2020, ANTICIPAZIONI PUNTATA 18 MARZO

Amici 19 torna in onda oggi al centro di una settimana fatta di complicazioni, liti e scontri. Fino a ieri Javier e Nicolai si sono presi a colpi di guanti di sfida e tutto perché per loro si avvicina il momento cruciale. Essendo gli unici due ballerini si profila la possibilità di vederli allo scontro per scoprire chi sarà il vincitore del circuito ballo. Se a questo sommiamo il loro rapporto ad alta tensione, è facile capire la loro voglia di scontrarsi sul palco. Proprio per questo Javier ha chiesto a Nicolai di affrontarlo su una variazione molto tecnica fatta di giri e salti, una variazione che, a suo dire, il suo rivale non porterà a termine proprio come non ha fatto durante il suo percorso ad Amici 2020 nelle scorse settimane. In un primo momento Nicolai aveva proposto un’altra variazione ma alla fine ha ceduto e ha accettato la sfida che vedremo sul palco venerdì sera.

LA DEDICA SPECIALE DI JACOPO ALLA SORELLA

Dall’altro lato abbiamo ancora i cantanti. Proprio sul profilo social di Real Time abbiamo potuto vedere una piccola anticipazioni della puntata di oggi di Amici 2020, puntata in cui sentiremo ancora parlare di Jacopo Ottonello. Il cantante è in crisi per via del suo esordio in classifica e venerdì scorso ha pianto per questo ma adesso è pronto ad affrontare il nuovo serale facendo una dedica speciale alla sorella. Proprio in sala prove ammette che dedicherebbe a lei e scriverebbe per lei le parole contenute nel brano che sta studiando, ma di quale si stratta? Lo scopriremo tra poco su Real Time. Il pomeridiano di Amici 2020 poi si sposterà su Canale5 dove, alle 16.20, seguiremo nuove storie e racconti dei ragazzi.



© RIPRODUZIONE RISERVATA