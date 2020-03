Amici 19/ Anticipazioni puntata 19 marzo: chi andrà in semifinale?

AMICI 19, ANTICIPAZIONI PUNTATA 19 MARZO

Siamo ad un passo dal nuovo serale di Amici 19, quello che domani decreterà i semifinalisti di questa edizione. Chi arriverà nell’olimpo della trasmissione? Non lo sappiamo ancora ma oggi e domani andranno in scena gli ultimi pomeridiani del programma in vista del serale di domani che vedrà allo scontro Nyv, Gaia, Giulia, Jacopo e i due ballerini rimasti in gioco ovvero Nicolai e Javier. Tutto scritto? Secondo alcuni sembra proprio di sì e proprio i due si preparano allo scontro che potrebbe mettere fine alla loro gara stabilendo il vincitore del circuito ballo e, quindi, l’eliminato finale. A chi toccherà? Il loro scontro è ormai andato avanti con tanto di guanto di sfida su una variazione di classico che i due stanno preparando proprio in questi ultimi pomeridiani in vista del serale non senza problemi. Sarà davvero Javier a spuntarla o toccherà a Nicolai vincere il circuito e staccare un biglietto per la finalissima del 3 aprile?

NICOLAI E JAVIER ALLO SCONTRO FINALE AD AMICI 19?

Dall’altro lato abbiamo i cantanti. Real Time annuncia che nella puntata di oggi di Amici 19 vedremo Nyv alle prese con le prove dei suoi brani. Nei giorni scorsi è apparsa tranquilla e allegra seduta al suo piano in sala prove, come andranno le cose oggi? Stessa storia per Gaia Gozzi pronta a spaccare tutto dopo l’esordio del suo album al primo posto in classifica e un po’ meno Jacopo buttato un po’ giù proprio per il motivo opposto. Saranno cambiare le cose in questa settimana oppure no? Cosa ci riserverà questo nuovo pomeridiano? Lo scopriremo tra poco su Real Time e poi oggi, alle 16.20, su Canale5.



© RIPRODUZIONE RISERVATA