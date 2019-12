Amici 19/ Anticipazioni puntata 2 dicembre: Valentin lascerà davvero la scuola?

AMICI 19, ANTICIPAZIONI PUNTATA 2 DICEMBRE: GIUSEPPE SI CHIARIRA’ CON I COMPAGNI?

Amici 19 torna in onda oggi pomeriggio su Real Time con la prima puntata post sfida di sabato. Questo significa che tutte le domande e i punti interrogativi rimasti in sospeso sabato pomeriggio troveranno risposta in questa nuova puntata in cui non potremo fare a meno di capire cosa ne sarà di Giuseppe e di Valentin, il primo nuovo arrivano nella scuola e il secondo pronto a lasciare il suo banco dopo quello che è successo. In entrambi i casi le polemiche non sono mancate in puntata e, molto probabilmente, non mancheranno nemmeno oggi se entrambi i temi verranno affrontati nel daytime di Real Time. In particolare, Giuseppe è entrato prendendo il posto della “perdente” Sofia ma sembra proprio che le critiche ai danni del ballerino non siano mancate per via del fatto che in molti non lo ritenevano migliore della loro compagna di banco e questo ha creato i primi conflitti tra loro, oggi avranno modo di chiarirsi?

AMICI 19, ANTICIPAZIONI PUNTATA 2 DICEMBRE: VALENTIN LASCERA’ LA SCUOLA?

L’altra note dolente di Amici 19 è proprio legato alla permanenza di Valentin nella scuola. Sabato scorso il ballerino è stato il meno votato come “bravo” dai suoi compagni e anche il pubblico la pensa in questo modo tanto da metterlo in fondo alla classifica di gradimento. Questo, sommato ai giudizi dei professori e alle parole di Alessandra Celentano, lo hanno fatto andare fuori di testa visto che non è questo il modo in cui pensava di essere trattato, non con la gavetta, i premi e il lavoro che ha alle spalle. Proprio per questo ha annunciato che lascerà la scuola se non è ben gradito perché ha ben altro da fare fuori e non certo ha intenzione di venire offeso qui tutti i giorni da tutti. Natalia Titova ha preso ancora una parte le sue difese in studio e fuori e oggi potrebbero essere proprio loro i protagonisti della puntata di oggi, 2 dicembre, su Real Time.

