Amici 19 continua a mietere successi raccontando la vita dei giovani allievi che sabato scorso hanno ottenuto il banco e sono entrati nella scuola. Alcuni di loro dovranno fare i conti con sfide e decisioni importanti sabato prossimo nella nuova puntata in onda su Canale5 e tra loro c’è senza dubbio il giovane Skioffi. Il cantante è finito con le spalle al muro per via di alcuni pezzi che inneggiano alla violenza sulle donne e al maschilismo e questo lo perseguita ormai da tempo, come lui stesso ha spiegato alla redazione del programma. Nella puntata del daytime di ieri lui ha avuto modo di spiegare il suo punto di vista tra le lacrime parlando di storie raccontate e dei consigli dei suoi produttori mentre Marcello Sacchetta ha annunciato che la redazione ha preso delle decisioni importanti in merito alla questione ma che scopriremo di cosa si tratta solo sabato prossimo.

AMICI 19, ANTICIPAZIONI PUNTATA 20 NOVEMBRE: IL DEBUTTO DI ALFONSO SIGNORINI

Oggi Amici 19 torna in scena alle 13.50 su Real Time con un’altra puntata del daytime in cui le assegnazioni si alterneranno alle lezioni in aula insieme ai professori. Alessandra Celentano e Anna Pettinelli sono state protagoniste delle prime lezioni teoriche di canto e di danza per i ragazzi (con tanto di dispense, studio e nozioni fondamentali) ma a loro si unirà anche un altro professore che si occuperà di interpretazione dei pezzi e di analisi del testo. Di chi si tratta? Di Alfonso Signorini ovvio e proprio il direttore, presto conduttore del Grande Fratello Vip, potrebbe essere il protagonista della puntata di oggi. Lui stesso ieri ha annunciato di aver tenuto la sua prima lezione ai ragazzi di questa edizione, lo vedremo in video già oggi pomeriggio? Non è la prima volta che Alfonso Signorini si occupa di speciali lezioni ai ragazzi ma quest’anno potrebbe salire in cattedra con tanto di voti da dare e dispense da spiegare nel vero ruolo di prof.

