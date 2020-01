Amici 19/ Anticipazioni puntata 21 gennaio: Javier di nuovo nell’occhio del ciclone!

AMICI 19, ANTICIPAZIONI PUNTATA 21 GENNAIO

Javier è di nuovo nei guai? Le prime anticipazioni della puntata di oggi di Amici 19 rivela che per il ballerino e pupillo di Alessandra Celentano non c’è pace. Sabato scorso lo abbiamo lasciato in balia delle lacrime perché pentito dopo la discussione con Anna Pettinelli e le persone della redazione che lo accusavano di essere poco attento e rispettoso degli altri e di andare contro le regole molte volte nel corso della sua permanenza nella scuola. Le accuse lo hanno fatto andare fuori di testa tanto da spingerlo quasi all’uscio della scuola salvo poi tornare indietro quando gli hanno fatto sapere che non c’era posto per lui in una compagnia che aveva rifiutato per Amici 19. In molti hanno visto nelle sue lacrime quelle di coccodrillo e non gli hanno creduto ma Maria De Filippi gli ha dato un’altra occasione. E adesso?

JAVIER DI NUOVO NEI GUAI AD AMICI 19?

Sul profilo ufficiale di Instagram di Amici 19 si legge che oggi i professori avranno ancora altro da dire a Javier e che per questo sarà chiamato a presentarsi davanti alla commissione. Il suo ritorno nella scuola è stato approvato, ma non all’unanimità, ma questo non significa che per lui tutto sia come prima e all’orizzonte si presenta la possibilità che possa esserci un serio provvedimento disciplinare, sarà davvero così? Al momento non lo sappiamo ancora visto che nella stessa puntata di oggi torneremo anche in sala, in particolare con Timor Steffens, per una nuova coreografia da mettere insieme per il nuovo arrivato Ayoub. Cosa sapranno regalare al pubblico i due? Lo scopriremo tra poco su Real Time.

