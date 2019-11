Amici 19/ Anticipazioni puntata 26 novembre: Anna Pettinelli all’attacco di Jacopo?

AMICI 19, ANTICIPAZIONI PUNTATA 26 NOVEMBRE: JACOPO NEL MIRINO?

Amici 19 torna in onda su Real Time dopo una prima puntata, quella di ieri, dedicata al post puntata. Martina si è sciolta in lacrime perché risparmiata dalla “sfida” da Rudy Zerbi e Nicolò ha fatto lo stesso per il motivo opposto. Il cantante sembra poco pronto all’eventualità di lasciare la scuola e tornare alla vita di tutti i giorni e ieri si è sfogato in lacrime con i suoi compagni di classe che lo hanno invitato a pensare positivo e approfittare di questa preparazione fino a quando ci riuscirà. Le cose oggi cambieranno così come i toni perché se ieri è toccato ad Alessandra Celentano mette i ragazzi sotto torchio per una nuova interrogazione, questa volta toccherà ad Anna Pettinelli. La prof tornerà dietro la cattedra per una nuova, interessante, storia della musica e degli artisti più famosi (e non) ma ci sarà di nuovo Jacopo a finire nel suo mirino? Nella diretta di sabato proprio la Pettinelli ha chiesto al cantante a che punto fosse con lo studio e lui ha confermato di aver condiviso appunti e opinioni con i suoi compagni, oggi avrà modo di provarlo?

AMICI 19, ANTICIPAZIONI PUNTATA 26 NOVEMBRE: SKIOFFI COMMENTERA’ LA PUNTATA?

Dall’altra parte abbiamo un altro cantante, l’ormai famoso Skioffi. Il rapper ha avuto modo di entrare nella scuola dopo lo scontro con Gabriele ma adesso ha già indossato la felpa rossa ed è pronto per una nuova sfida. Cosa succederà sabato pomeriggio? Davvero Skioffi adesso rischia di uscire dopo tutto quello che è successo? Il pubblico continua ad essere dubbioso sul suo ingresso nella scuola ma ancora non abbiamo avuto modo di sentire un suo commento dopo la puntata. Dopo una prima settimana quasi interamente dedicata a lui forse Amici 19 ha un po’ bisogno di far conoscere gli altri ragazzi ma sicuramente prima dell’arrivo di sabato sentiremo ancora parlare di lui.

© RIPRODUZIONE RISERVATA