Amici 19/ Anticipazioni puntata 27 novembre: tutte pazze per Francesco!

AMICI 19, ANTICIPAZIONI PUNTATA 27 NOVEMBRE

Nuova puntata di Amici 19 oggi, 27 novembre, su Real Time in vista del pomeridiano di sabato che, lo ricordiamo, viene registrato il venerdì pomeriggio. Questo significa che oggi i ragazzi sono già impegnati con le prime prove di quello che porteranno sul palco sabato e che i loro capisquadra ovvero Nyv e Gaia Gozzi avranno modo di scegliere chi schierare o, almeno, farsi un’idea in vista di quello che succederà. Oltre alla sfida a squadre andranno in scena anche le sfide annunciate sabato scorso con la consegna di 4 maglie rosse alla squadra perdente di Gaia tranne Martina e Michelangelo. I ragazzi avranno modo di farsi notare e mettersi in mostra preparando le sfide ma, sicuramente, alcuni di loro riusciranno a farlo anche senza la maglia rossa proprio come è successo a Francesco ieri pomeriggio. Il biondino si è messo in mostra in sala con Anna Pettinelli facendosi interrogare e portando a casa un ottimo voto e così la prof lo ha poi raggiunto alle prove per parlare un po’ con lui.

AMICI 19, LE CONFESSIONI DI FRANCESCO AD ANNA PETTINELLI

E’ stato a quel punto che Francesco, visibilmente commosso, ha rivelato una serie di delusioni che lo hanno portato a costruire tipo un muro che non lo lascia arrivare agli altri come vorrebbe. La stessa Anna Pettinelli ha cercato di indagare nel suo vissuto arrivando al nocciolo della questione ovvero i genitori che da sempre lo hanno avviato alle regole e allo studio e che, forse, non erano poi così d’accordo che lui lasciasse tutto per Amici 19. Sono loro a causare questo blocco? Mentre le immagini scorrevano e il biondino si apriva un po’ con la neo professoressa del talent show, il pubblico impazziva per lui sui social. E’ subito schizzato in vetta tra i preferiti?

