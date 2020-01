Amici 19/ Anticipazioni puntata 28 gennaio: prima lezione per Matteo ma…

AMICI 19, ANTICIPAZIONI PUNTATA DI OGGI, 28 GENNAIO

Amici 19 riparte ad un passo da una nuova registrazione e dopo quello che è successo nel pomeridiano. Adesso i ragazzi sanno che dovranno stringere i denti per ottenere un posto al serale soprattutto dopo la scoperta che i banchi disponibili saranno solo dieci. Il mese di febbraio sarà l’ultimo prima dell’arrivo della fase finale e per loro sono rimaste ormai poche settimane per mettersi in gioco veramente ma dovranno fare i conti anche con le loro emozioni e le loro delusioni. Il primo daytime della settimana andato in onda ieri ha mostrato alcuni ragazzi in crisi a cominciare da Federico e finendo a Gaia Gozzi. Quello che è andato in puntata non piace a nessuno dei due e se la cantante piange e si sfoga con Talisa negli spogliatoi, Federico piange in sala relax abbracciato a Giulia.

LA CRISI DI FEDERICO E GAIA AD AMICI 19

Il ballerino è convinto di dare anima e corpo in questo suo percorso ad Amici 19 quando balla ma ha la sensazione di essere diventato un semplice esecutore da quando sta facendo tutto tranne che dare voce a quello che prova. Questo gli farà rischiare il posto nella scuola? Siamo sicuri di no soprattutto alla luce del fatto che il ballerino viene annoverato spesso tra i migliori del programma e siede sullo sgabello insieme agli altri (ha portato a casa anche un premio in denaro per questo). Lo aiuterà Timor Steffens a superare questa crisi nella nuova puntata di Amici 19 in vista del nuovo pomeridiano di sabato? Le anticipazioni dell’appuntamento di oggi su Real Time rivelano che andrà in onda anche la prima lezione del nuovo ballerino e pupillo di Veronica Peparini ovvero Matteo. In molti si sono lamentati per il suo ingresso nella scuola ad un passo dall’ultima fase ma sul profilo ufficiale si legge: “Pronti per la prima lezione di Matteo con la maestra Veronica Peparini? Vi aspettiamo alle 13.50 su @realtimetv Canale 31 📺✨ #Amici19“.

