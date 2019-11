Amici 19/ Anticipazioni puntata 28 novembre: a scuola di emozioni?

AMICI 19, ANTICIPAZIONI PUNTATA 28 NOVEMBRE: ALFONSO SIGNORINI TORNA NELLA SCUOLA?

La settimana in compagnia del daytime di Amici 19 si sta per concludere e questo significa che, dopo canto e ballo, i ragazzi oggi potrebbero trovarsi nuovamente a scuola di emozioni in compagnia di Alfonso Signorini. Il direttore è entrato nella scuola come professore di anali del testo e di interpretazione e proprio la settimana scorsa si è trovato ad interrompere la lezione quando Jacopo ha condiviso con lui e con i compagni proprio la mancanza di un gesto d’affetto convinto che solo la sua attuale fidanzata sia in grado di stargli vicino come lui voleva da tempo. La questione abbracci e mancanze ha commosso il cantante, tra i preferiti dal pubblico del talent show, ma anche lo stesso Signorini che proprio nella puntata di oggi, 28 novembre, in onda su Real Time, potrebbe tornare protagonista con una sua lezione a cuore aperto.

AMICI 19, ANTICIPAZIONI E NEWS DEL 28 NOVEMBRE

Sullo sfondo rimane la preparazione dei ragazzi alla sfida a squadre di sabato pomeriggio. Cantanti e ballerini di Amici 19 si ritroveranno divisi in due squadre per affrontarsi a colpi di coreografie e cover ma sicuramente ci sarà tempo e spazio anche per discussioni e risultati poco importanti, almeno quando si parla di interrogazioni. Il primo a finire sulla graticola potrebbe essere Valentin. Il ballerino ha ottenuto un banco per la sua bravura nel latino ma in settimana è stato di nuovo preso di mira dalla Celentano perché poco incline allo studio. Alla luce dei suoi tre impreparati ben sottolineati sul suo registro, arriverà per lui un altro sfidante o la Celentano chiederà di prendere provvedimenti? Intanto in sala continua la preparazione di Javier che, dopo una crisi iniziale, è tornato sulla cresta dell’onda regalando sorrisi e gratificazioni proprio alla maestra Celentano che così fortemente lo ha voluto nella scuola.

