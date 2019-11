Amici 19/ Anticipazioni puntata 29 novembre: Timor in sala con Talisa e i ballerini..

AMICI 19, ANTICIPAZIONI PUNTATA 29 NOVEMBRE

Ultima puntata della settimana, almeno per la programmazione di Real Time, per i ragazzi di Amici 19 che si avviano verso lo speciale in onda domani pomeriggio su Canale5 ma che sarà registrato proprio oggi. Le novità non mancano così come le prove da fare tra coreografie da ripassare e nuove cover da mettere a punto, rimane il fatto che oggi, almeno nella prima parte della puntata, avremo a che fare con il ritorno di Talisa e con gli altri ballerini che raggiungeranno in sala il professor Timor Steffens. In questi giorni l’insegnante ha avuto modo di incontrare Alioscia chiedendogli di essere più musicale e di svegliarsi un po’ in generale per non rischiare il suo posto nella scuola, oggi invece incontrerà la classe al gran completo e sul profilo ufficiale della trasmissione si legge: “Ultima lezione prima della puntata speciale di domani! Oggi i ballerini incontreranno il prof Timor, curiosi di scoprire come andrà? Vi aspettiamo tutti alle 13.50”.

AMICI 19, ANTICIPAZIONI: IL TELEVOTO PER IL PREFERITO

Sempre dallo stesso profilo social ci fanno sapere che il televoto è chiuso e che chi ha avuto modo di votare il proprio preferito di Amici 19 adesso deve solo sperare che domani pomeriggio lo vedrà in studio pronto a ballare o cantare sul finire della puntata. Il televoto è stato aperto da Maria De Filippi proprio durante la puntata di ieri quando la conduttrice è entrata in sala relax per incontrare i ragazzi in crisi e divisi in due fazioni per via della lacrime di Michelangelo. Il cantante si è sfogato con alcuni suoi compagni convinto che Martina gli abbia dato dello scarso parlando con Rudy Zerbi in merito alla mancata felpa rossa di sabato scorso ma alla fine i due si sono chiariti e domani pomeriggio saliranno sul palco per cantare ancora a favore del pubblico.

