Amici 19/ Anticipazioni puntata 31 gennaio: Federico fa piangere Giulia Pauselli!

A quanto pare ad Amici 19 si parla ancora di emozioni e oggi sarà l’ultima puntata della settimana con Federico ancora al centro di tutto. Il ballerino nei giorni scorsi ha dato di matto perché convinto di essere diventato ormai un esecutore e di essere ben lontano dal suo ruolo di ballerino, almeno quello che aveva ricoperto all’inizio conquistando i professori. Le lacrime dei giorni scorsi lasceranno posto ad altre lacrime perché pare che per lui ci sia una missione speciale oggi ovvero quella di far uscire fuori le sue emozioni e travolgere gli altri solo con gli occhi e la sua vittima sarà Giulia Pauselli. La bella ballerina si troverà al suo cospetto e presto le risatine iniziali lascia posto alle lacrime. Cosa le sarà successo e cosa avrebbe voluto comunicare Federico con i suoi sguardi? Lo scopriremo solo tra poco nella puntata in onda su Real Time.

RUDY ZERBI CONVOCA STEFANO, FEDERICO FA PIANGERE GIULIA PAUSELLI..

Dall’altro lato anche per i cantanti è arrivato il momento di mettersi in testa che i posti sono sempre di meno e per loro potrebbe non esserci spazio al serale di Amici 19. Secondo le anticipazioni di oggi di Amici 19, Rudy Zerbi convoca Stefano che non riesce proprio a lasciarsi andare e anche nel pomeridiano di domani pomeriggio non riuscirà a superare lo scoglio e accedere al serale. Non è la prima volta che il cantante è in bilico e quasi sull’uscio per uscire, riuscirà Zerbi a svegliarlo con questo confronto di oggi o il loro sarà proprio un addio? Sullo sfondo rimangono le lezioni di oggi tra canti e balli, cosa vedremo e chi altro sarà protagonista?

