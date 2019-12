Amici 19/ Anticipazioni puntata 4 dicembre: Natalia Titova scenderà in campo?

AMICI 19, ANTICIPAZIONI E NEWS PUNTATA 4 DICEMBRE

Siamo ormai a metà settimana e questo significa che oggi i ragazzi saranno alle prese con gli ultimi colpi di coda in attesa della registrazione di venerdì pomeriggio dello speciale che poi andrà in onda al sabato. La questione si fa rovente perché Maria De Filippi ha già annunciato che due ragazzi dovranno lasciare la scuola di Amici 19 prima delle vacanze di Natale e sembra che proprio a questo obiettivo servirà la famosa classifica di gradimento che sabato scorso ha creato non poco scompiglio soprattutto sui social e in Valentin. In molti non riescono a capire come una come Giulia possa essere prima e lo stesso ballerino di latino si è fatto la stessa domanda perché lui si è ritrovato all’ultima posizione. Proprio per questo ha minacciato che lascerà la scuola se non ci sarà uno esperto nella sua disciplina a valutarlo. Per questo ha chiesto alla produzione di mettere Natalia Titova tra i professori giudicanti al sabato. La proposta sarà accettata o meno?

AMICI 19, ANTICIPAZIONI E NEWS PUNTATA 4 DICEMBRE: SFIDA A SQUADRE PER…

Intanto nella scuola si continua a lavorare proprio in vista della puntata di sabato di Amici 19 e il pubblico potrà continuare a votare il proprio preferito. I ragazzi, invece, dovranno iniziare a preparare la propria strategia in vista della nuova sfida a squadre che, al momento, è ferma sulla parità 1 a 1. La prima settimana sono finiti nei guai i ragazzi del canto e questa settimana quelli del ballo, a chi toccherà sabato finire con le spalle al muro? Lo scopriremo presto, intanto, oggi pomeriggio su Real Time, durante il daytime, vedremo i ragazzi prendere posto in sala per studiare e farsi interrogare da Anna Pettinelli e Alessandra Celentano. Chi avrà due o impreparato questa volta?

