Amici 19/ Anticipazioni puntata 5 dicembre: Federico affronta la sfida!

AMICI 19, ANTICIPAZIONI PUNTATA 5 DICEMBRE

Amici 19 si avvia verso il gran finale della settimana ad un passo dalla registrazione della puntata speciale di sabato che vedrà i ragazzi scontrarsi in una nuova sfida a squadre partendo da una posizione di “pareggio”. Le discussioni in queste ore non sono mancate soprattutto nella squadra di Gaia Gozzi che vorrebbe schierare alcuni ragazzi mentre i compagni non sono del tutto contenti di questo. Siamo sicuri che l’argomento sarà al centro anche della puntata di oggi visto che siamo ormai ad un passo dalla sfida che verrà registrata domani, ma alla fine chi la spunterà? Poco fa sui social è stata annunciata la novità del giorno ovvero la sfida che Federico affronterà non nello speciale di sabato ma proprio nella puntata in onda tra poco su Real Time. La vincerà oppure dovrà lasciare il suo banco? Lui si dice un po’ teso ma sicuro di potercela fare d’altronde dalla sua parte è schierato Timor Steffens, questo basterà?

LACRIME PER TALISA AD AMICI 19

I ragazzi sono molto sotto pressione e se c’è chi aspetta una risposta, come Valentin, c’è chi proprio non riesce a sbloccarsi, vedi Alioscia o Talisa. Il primo continuano a rimanere chiuso nel suo guscio mentre la ballerina ammette di essere stanca fisicamente, come se il fisico non rispondesse ai suoi comandi. Proprio la ballerina è stata protagonista di uno sfogo ma non come quello dei suoi compagni che si sono sciolti in lacrime, anzi. Talisa ad Amici 19 ha affrontato il discorso con Marcello Sacchetta dicendosi pronta a spaccare il mondo ma ferma come se il suo fisico non riuscisse a seguirla. Nicolò le ha fatto presente che forse sta pensando un po’ a troppe cose dovrebbe liberarsi di qualche zavorra. Lo farà?

