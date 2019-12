Amici 19/ Anticipazioni puntata 6 dicembre: tutti a lezione da Zerbi!

AMICI 19, ANTICIPAZIONI PUNTATA 6 DICEMBRE

Ultima puntata della settimana, almeno su Real Time, per i ragazzi di Amici 19 che dovranno fare i conti con lacrime, cambio di squadre e decisioni da prendere in vista dello speciale di sabato che, lo ricordiamo, sarà registrato proprio oggi pomeriggio. I ragazzi, divisi in due squadre, arriveranno in studio per un nuovo scontro a squadre con una novità importante ovvero uno scambio di “talenti” tra i ragazzi di Nyv e quelli di Gaia Gozzi. In particolare, la produzione ha deciso di dire sì alla richiesta di Michelangelo di cambiare squadra e così lui lascerà la squadra di Gaia per quella della sua rivale e a prendere il suo posto ci penserà proprio Stefano. Il cantante si è sentito escluso soprattutto dopo l’ultima discussione dovuta alla formazione della squadra che scenderà in campo sabato pomeriggio, cosa succederà adesso? Avrà modo di esibirsi già sabato oppure no?

I RAGAZZI DI AMICI 19 A LEZIONE DA ZERBI

Altra storia per i ragazzi all’interno della scuola, a parte le ultime liti tra lacrime e scontri, alla fine sembra proprio che oggi si ritroveranno tutti in classe proprio per le lezioni e le interrogazioni della settimana. A sedere dietro la cattedra sarà proprio Rudy Zerbi che metterà sotto torchio i ragazzi, i cantanti in particolare, di Amici 19, i due “emigrati” compresi. Al momento non si capisce ancora bene di cosa parleranno e se i ragazzi verranno nuovamente interrogati ma sul profilo ufficiale di Real Time si legge proprio che tutti sono pronti per la lezione e li vediamo concentrati sui libri e le dispense. Quale sarà il contenuto di questa lezione?

