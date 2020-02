Amici 19/ Anticipazioni puntata 7 febbraio: ultime lacrime per Gaia prima di…

AMICI 19, ANTICIPAZIONI PUNTATA 7 FEBBRAIO

Gaia Gozzi in lacrime, è così che i fan di Amici 19 sono andati a dormire ieri sera dopo quello che è successo nel pomeridiano di ieri. L’ugola d’oro del programma, la favorita arrivata da un passato ad X Factor e da un contratto discografico, finalmente è riuscita a liberarsi dei suoi fronzoli e a tornare quella di un tempo, la dolce Gaia voce e specchio facendo piangere anche la sua vocal coach e il pubblico che la seguiva da casa. Finalmente Gaia Gozzi si è liberata di tutto ed è così che si prepara ad affrontare il pomeridiano di oggi pomeriggio e, soprattutto, la puntata di domani pomeriggio che, secondo le anticipazioni, finalmente le regalerà la maglia verde per la gioia di tutti e dei suoi amici all’interno della scuola in primis (Martina e Stefano). Toccherà questo successo anche a loro?

ULTIME LACRIME PER GAIA GOZZI AD AMICI 19

Dalle lacrime di ieri di Gaia Gozzi ad Amici 19 possiamo solo risalire e oggi pomeriggio i ragazzi saranno chiamati alle loro ultime lezioni prima del pomeridiano di domani. Spesso in questi giorni hanno incontrato maestri che hanno fatto vibrare le loro emozioni e oggi pomeriggio potrebbe toccare ad Alfonso Signorini incontrare i ragazzi sia quelli in maglia verde che quelli ancora in bilico nella scuola. Dall’altro lato abbiamo i professori di ballo pronti a strigliare i loro ragazzi: Talisa e Nicolai si stanno preparando al loro scambio di ruoli, Federico e Mattia per la comparata voluta dalla Peparini, come finirà per loro? Sullo sfondo rimane ancora Devil Angelo, accusato di non essere cresciuto abbastanza in questi mesi, e Stefano, spinto più volte a svegliarsi prima che sia troppo tardi.

