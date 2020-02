Amici 19/ Anticipazioni serale, diretta ed eliminati del 21 febbraio: Stefano e…

AMICI 19, ANTICIPAZIONI SERALE, DIRETTA ED ELIMINATI DEL 21 FEBBRAIO

Amici 19 torna in onda oggi per quello che è ufficialmente l’ultimo pomeridiano prima dell’inizio del serale previsto per venerdì 28 febbraio. I ragazzi avranno due settimane per prepararsi al grande evento della puntata in prime time e lo faranno alla grande visto che, salvo cambiamenti in corsa, toccherà a loro inaugurare una nuova versione in cui al centro potrebbe esserci proprio il loro talento e a votare sarà il pubblico da casa. Maria De Filippi sarà alla guida di una lunga puntata in cui conosceremo i nomi degli ultimi ragazzi che accederanno al serale e alla sfida a squadre e alle esibizioni si alterneranno una lunga carrellata di ospiti: Michele Bravi, pronto a lanciare il suo nuovo disco, Stash e i The Kolors, Enrico Nigiotti, Giordana Angi e Alberto Urso. All’annuncio del nome degli ospiti in molti hanno pensato che proprio loro potessero essere i coach o i pilastri del serale ma, a quanto pare, non sarà così, anzi. Cambieranno molte cose nell’ultima fase.

PRIME NOVITA’ SUL SERALE DI AMICI 19

Le anticipazioni della puntata di oggi di Amici 19 rivelano che il serale dovrebbe andare in onda in diretta, non ci saranno coach e i ragazzi non saranno divisi in due squadre ma andranno in scena con un uno contro tutto vestendo colori diversi. La divisione in due casette però rimane ma questa volta i ragazzi di Amici 19 saranno divisi in quella destinata ai ballerini e quella destinata ai cantanti. Il direttore artistico sarà ancora Giuliano Peparini, che in questi giorni è già a lavoro nel nuovo studio del serale, e i professori saranno chiamati a formare la commissione insieme ai famosi giudici esterni. Confermata anche la presenza di Al Bano e Romina Power anche se non si capisce bene quale sarà il loro ruolo all’interno del programma.

CHI HA PRESO LE ULTIME MAGLIE DEL SERALE DI AMICI 19?

Cos’altro c’è da sapere sul serale e sul pomeridiano di oggi di Amici 19? Semplice, i nomi dei ragazzi che accederanno all’ultima fase portando a casa le ultime felpe verdi ancora disponibili. A giocarsi il tutto per tutto saranno 4 cantanti (Jacopo, Stefano, Francesco e Martina) e un ballerino, Matteo. Proprio per quest’ultimo i giochi sembravano già finiti visto che lo stesso Timor Steffens ha ribadito il concetto che per lui la squadra di ballo era già formata e che il suo voto sarebbe addirittura andato a Stefano. Le anticipazioni rivelano che proprio il ballerino è stato eliminato e che lo stesso destino è toccato a Stefano visto che i suoi professori di canto lo hanno abbandonato costringendolo all’eliminazione. Jacopo, Stefano e Martina hanno avuto occasione di presentarsi davanti alla Commissione per l’esame dell’accesso al serale e, questa volta, con successo.



