Amici 19/ Diretta 21 marzo: Nicolai contro tutti in casetta?

Amici 19 torna in onda alle 14.10 su canale 5 con i commenti di Giulia Molino, Gaia Gozzi, Nyv, Javier e Nicolai dopo la quarta puntata del serale. I semifinalisti, al termine della puntata che ha decretato l’eliminazione di Jacopo Ottonello, sono tornati in casetta. Cosa sarà accaduto tra i cinque? Nell’appuntamento pomeridiano di oggi, saranno mostrati i confronti tra gli allievi, le telefonate con i parenti e, soprattutto, i filmati con i giudizi dei professori e dei giudici esterni. Tra i cinque semifinalisti, Nicolai è quello che continua a dividere il pubblico per il suo atteggiamento giudicato ancora troppo presuntuoso anche se durante la quarta puntata, Maria De Filippi è riuscita a far riappacificare Nicolai e Javier. Tra i due, dunque, in casetta, sarà tutto ok o scoppierà l’ennesima polemica?

AMICI 19: GAIA, NYV E GIULIA SI CONTENDONO LA VITTORIA?

Gaia Gozzi, Nyv e Giulia Molino sono le tre cantanti che sono riuscite a conquistare la semifinale del serale di Amici 2020. Nyv sta lentamente superando tutte le sue paure mentre Gaia e Giulia continuano ad essere considerate rivali. In casetta, nel corso dell’appuntamento pomeridiano di oggi, la Gozzi e la Molino ascolteranno i nuovi pareri dei giudici esterni e dei professori, in particolare quello di Rudy Zerbi che continua a considerarle simili. Interessante, poi, sarà il commento di Alessia Marcuzzi che, in giuria, ha preso il posto di Loredana Bertè che non gradiva il talento della Gozzi. Da quando Loredana non c’è, Gaia è più rilassata ed è pronta ad ascoltare consigli e critiche per arrivare preparata alla semifinale. I commenti post puntata, dunque, infiammeranno gli animi in casetta o i cinque semifinalisti lasceranno da parte critiche e polemiche per festeggiare insieme?



