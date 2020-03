Amici 19/ Diretta e anticipazioni 7 marzo: ritorno in casetta dopo il secondo serale

AMICI 19, ANTICIPAZIONI E DIRETTA PUNTATA 7 MARZO

Ed eccoci di nuovo qua pronti a commentare quello che è andato in scena ieri sera ad Amici 19 e a rivedere i ragazzi che torneranno in casetta dopo il secondo serale e l’eliminazione della solare ballerina Talisa. Adesso sarà complicato riprendersi dall’ennesima eliminazione soprattutto perché da una parte c’è Gaia Gozzi, sempre più sola dopo l’uscita di Martina e di Talisa, e dall’altra c’è Javier che si era avvicinato molto sentimentalmente alla ballerina. Cosa vedremo oggi su Canale5? Tra poco il pomeridiano ci porterà di nuovo su quel palco deserto di ieri sera per raccontarci le emozioni a caldo dei ragazzi tra un’esibizione e l’altra ma, soprattutto, il commento a caldo dopo un serale complicato iniziato con la messa in discussione di Nicolai e Javier e andato avanti tra scontri e coreografie fino al malore di Javier, cosa sarà successo davvero e quali saranno i suoi primi commenti dopo una puntata così sconvolgente?

IL RITORNO IN CASETTA DOPO IL SECONDO SERALE DI AMICI 19

Sullo sfondo rimangono tutti gli altri ragazzi di Amici 19. Jacopo è riuscito a vincere sfide importanti dopo aver rischiato grosso e questo non ha fatto altro che metterlo in crisi soprattutto dopo le parole di Anna Pettinelli e Rudy Zerbi che lo hanno spinto a dare di più dopo il primo serale. Quale sarà la sua reazione dopo aver rischiato l’eliminazione? Dall’altra parte c’è Nicolai che, dopo la strigliata di Timor Steffens, potrebbe decidere finalmente di mettere la testa al proprio posto per affrontare al meglio le ultime puntate. Serata tranquilla per Nyv che continua ad andare avanti con successo proprio come fa Valentin. Quali saranno i dietro le quinte, le emozioni e le lacrime che non abbiamo visto sul palco ieri sera? Lo scopriremo nella mini puntata in onda tra poco su Canale5.

© RIPRODUZIONE RISERVATA