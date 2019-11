Amici 19, ed. 2020/ Anticipazioni 16 novembre, ospiti e classe alunni: Anna Pettinelli professoressa!

AMICI 19, ANTICIPAZIONI DEL 16 NOVEMBRE: CLASSE E PROFESSORI

Tutto quello che c’è da sapere su Amici 19? Eccolo di seguito e a poche ore dalla messa in onda della prima puntata dell’edizione 2020 che da oggi, 16 novembre, prenderà il via su Canale5 alle 14.10, subito dopo Beautiful e prima di Verissimo. La collocazione del programma rimane sempre uguale così come la sua programmazione che prevede una manciata di puntate prima della pausa natalizia e poi il ritorno a gennaio per la grande corsa verso il serale che andrà in onda in primavera. Nessuna novità quindi? Sembra proprio che qualcosa sia successo e che qualche nome nuovo sia venuto a galla trascinandosi dietro anche non poche polemiche. Di chi stiamo parlando? Ma del nuovo professore di canto tanto annunciato nei giorni scorsi e oggi pronto o, meglio, pronta a mostrare il suo volto. Al fianco di Stash e Rudy Zerbi troveremo Anna Pettinelli. Reduce dal successo di Temptation Island Vip, la speaker radiofonica ha preso il posto tra i professori di canto occupando la sedia che l’anno scorso era stata affidata ad Alex Britti. Resta uguale la commissione di ballo che vede nuovamente schierati Timor Steffens, Alessandra Celentano e Veronica Peparini.

AMICI 19: 17 ALLIEVI TRA BALLERINI E CANTANTI

Riparte da qui Amici 19 che oggi andrà in onda su Canale5 mettendo insieme la formazione della classe e saltando la prima fase di provini che nelle scorse edizioni era andata in onda su Real Time anticipando la programmazione Mediaset. Secondo le prime anticipazioni di Amici 2020 sembra che i ragazzi scelti saranno 17 divisi come sempre tra canto e ballo e, a loro volta, in due squadre che ogni sabato, a partire dalla prossima settimana, porteranno in studio una sfida a squadre. Al momento sembra che la puntata del sabato sarà registrata al venerdì, proprio come è successo per questa prima, e questo potrebbe escludere le votazioni in diretta quindi durante la sfida a squadre. Toccherà ai professori e alla classifica di gradimento fare il resto per permettere ai ragazzi di andare avanti evitando con cura la felpa rossa della sfida e, quindi, rischiando il proprio posto. Secondo il Vicolo delle News ci sono, al momento, 10 cantanti, 5 ballerini e poi 2 cantanti e 1 ballerino con giudizio sospeso che dovranno affrontare una serie di sfide prima di prendere posto nella scuola.

AMICI 2020: DOVE VEDERE L’EDIZIONE 19 DEL TALENT SHOW?

Se vi state chiedendo se ci sarà o meno il pomeridiano di Amici 19 su Canale 5 la risposta è no. L’edizione 2020 di Amici andrà in onda su Canale5 solo a partire da gennaio, almeno in versione daytime, ma non è tutto perduto visto che i fan potranno contare sull’appuntamento quotidiano su Real Time a cominciare da lunedì 18 novembre. L’appuntamento è fissato per le 13.50 con la vita nella scuola di Amici 19 e le due “guide” saranno ancora una volta Marcella Sacchetta e Lorella Boccia. Grande assente Paolo Ciavarro che lascia il suo posto, almeno così sembra, al fianco dei due amici. Non c’è nemmeno l’ombra di Stefano De Martino che è ormai lanciatissimo nella sua carriera di conduttore e sembra che non tornerà ad Amici 2020 se non da ospite, forse. Nella prima puntata della nuova edizione del talent show di Maria De Filippi sarà ospite Alberto Urso in modo tale da aprire proprio come si è chiuso lo scorso anno ovvero con la vittoria del bel cantante siciliano. Il resto lo scopriremo oggi pomeriggio su Canale5.



