Amici 19, ed. 2020/ Anticipazioni 18 novembre: spuntano libri e libretto dei voti!

AMICI 19, ANTICIPAZIONI PUNTATA 18 NOVEMBRE

Tutto è pronto per l’inizio ufficiale di Amici 19. Dopo la formazione della classe andata in scena sabato, i ragazzi del talent show di Maria De Filippi torneranno in onda da oggi su Real Time con il famoso Daytime in cui conosceremo meglio i loro sogni ma anche le loro vite e i loro primi intrecci da compagni di scuola, di classe e di camera. Nuovi amori nasceranno, alcuni andranno via per colpa di sfide o di performance non troppo buone, altri ancora andranno dritti dritti verso il serale che terrà compagnia al pubblico di Canale5 nel prime time. Oggi ritroveremo i ragazzi in classe alle prese con lezioni e primi compiti da svolgere e, con grande sorpresa, sembra proprio che rispetto agli altri anni ci saranno libri da leggere e imparare e anche un libretto dei voti da riempire nel migliore dei modi. Questo lascia pensare ad un passo indietro del programma a quando le lezioni erano tante e diverse e i voti dei ragazzi contavano anche per rimanere nella scuola.

AMICI 19, TUTTI A LEZIONE DALLA CELENTANO E DALLA PETTINELLI

In particolare, in uno degli ultimi post su Instagram vediamo i nuovi ammessi di Amici 19 alle prese con le lezioni. Da una parte i ballerini con libri e libretti a lezione con Alessandra Celentano e dall’altra i cantanti al cospetto di Anna Pettinelli, neo professore, seduti tra i banchi pronti a capire cosa succederà. Anche il pubblico e i fan di Amici 19 sono pronti a capire dove si andrà a finire con queste lezioni ma solo tra qualche ora assisteremo alle prime lezioni e alle reazioni a caldo dei ragazzi dopo aver ottenuto la maglia della scuola e aver visto alcuni compagni andare via.

