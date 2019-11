Amici 19, ed. 2020/ Anticipazioni 19 novembre: Skioffi sotto accusa!

Amici 19 ha preso il via da qualche giorno ma le polemiche non mancano e nel daytime in onda oggi su Real Time una di queste potrebbe essere affrontata proprio nel pomeriggio. Al centro di tutto c’è Skioffi e una foto postata poco fa sul profilo ufficiale della trasmissione lo conferma al grido di: “Oggi alle 13.50 su realtimetvit Canale 31 vedrete qualcosa di molto importante che riguarda Skioffi!. Nei giorni scorsi sui social in molti si sono lamentati per l’ingresso del cantante nella scuola, seppur con giudizio sospeso, perché si lascia alle spalle una serie di testi e di canzoni che sembrano inneggiare (o almeno non avere rispetto) alla violenza sulle donne. Il rapper è finito sotto accusa proprio per via di alcune frasi spiacevoli presenti nei suoi testi (“Le tolgo il fondotinta a schiaffi” per esempio) e la possibilità che ottenga un posto in una scuola come quella di Amici seguito da milioni di ragazzi fa indignare.

AMICI 19, ANTICIPAZIONI: SKIOFFI SOTTO ACCUSA

Oggi pomeriggio il daytime potrebbe affrontare la questione visto che Skioffi è entrato nella scuola con giudizio sospeso da parte dell’insegnante di canto Rudy Zerbi e solo sabato conoscerà l’esito della sfida con un altro cantante. A prescindere da come andranno le cose, sembra che il popolo dei social abbia già bocciato la sua presenza ritenendo i suoi testi “compromettenti” e che non voglia attendere la sfida con Gabriele Marcianò convinto che il suo modo di essere strida un po’ con lo spirito del programma. Rimane il fatto che Skioffi conta già 40mila iscritti al suo canale YouTube e 60mila follower su Instagram, ma che senso ha partecipare ad Amici se poi non si potrà essere quello che si è? Intanto Rudy Zerbi aveva detto di lui: “Io ho chiesto di sospendere tra loro il giudizio, perché li trovo molto diversi ed entrambi scrivono molto bene. Questa settimana vorrei metterli alla prova proprio sulla scrittura”. Cosa ne sarà di Skioffi oggi?

