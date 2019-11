Amici 19, ed. 2020/ Anticipazioni 21 novembre: il pubblico può scegliere chi…

AMICI 19, ANTICIPAZIONI PUNTATA OGGI, 21 NOVEMBRE

Amici 19 torna in onda oggi pomeriggio su Real Time ad un passo dalla registrazione di domani dello speciale che andrà in onda poi sabato su Canale5. I ragazzi continuano a districarsi tra prove e interrogazioni e non sono molti quelli che si sono beccati un brutto vuoto soprattutto quando dietro la cattedra siede Alessandra Celentano ma i più colpiti sembrano essere Talisa e Valentin. La prima è in crisi sin dalla sua entrata nella scuola più amata e seguita di Italia mentre il ballerino che attende ancora di conoscere il suo destino sembra davvero aver messo un muro tra lui e gli insegnamenti della Celentano. Proprio la professoressa ha messo il veto sulla sua entrata nella scuola chiedendo uno scontro con un’eccellenza della danza classica e questo ha ferito Valentin ma anche Natalia Titova che non vede il perché di questo scontro tra materie così diverse consapevole del fatto che in molti trattano il latino come una materia poco nobile rispetto al classico.

AMICI 19, ANTICIPAZIONI PUNTATA OGGI, 21 NOVEMBRE: IL PUBBLICO…

Rimane il fatto che il pubblico avrà un’occasione importante per dire la sua, almeno in parte, su quello che succederà nella puntata di sabato di Amici 19. In particolare, proprio poco fa, Lorella Boccia ha annunciato che grazie alla collaborazione tra la trasmissione e Tim, i fan del programma potranno scegliere chi sicuramente si esibirà sabato pomeriggio. Votando proprio sotto il post che potete trovare al termine dell’articolo, sarà possibile vedere il proprio preferito, tra ballo e canto, sicuramente sul palco nello speciale e non solo costretto ad esibirsi nella sfida a squadre. A chi toccherà questo privilegio? Intanto, Maria de Filippi ha comunicato ai ragazzi una speciale finestra per loro in radio. In particolare, si legge: “UNA GRANDISSIMA NOVITÀ! La domenica dalle 20.00 alle 21.00 su @radior101 un’ora di radio libera con i ragazzi di #Amici19! WOOW #StayTuned!”. Chi sarà il preferito dal pubblico dopo questi primi giorni?

