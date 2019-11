Amici 19, ed.2020/ Anticipazioni 25 novembre: cantanti in sfida e Skioffi…

AMICI 19, ANTICIPAZIONI PUNTATA 25 NOVEMBRE

Amici 19 riparte oggi su Real Time per raccontare la seconda settimana nella scuola di Gaia Gozzi, Nyv e i loro ragazzi divisi in squadre ormai da sabato scorso. Durante la puntata andata in onda su Canale5 i ragazzi sono stati divisi nei consueti due gruppi e oggi conosceremo le loro reazioni a caldo alla fine dello speciale e al loro ritorno in sala relax. I ragazzi avranno molto da commentare e non solo per via della sconfitta della squadra di Gaia Gozzi ma anche perché la puntata ha permesso l’accesso di Skioffi nella scuola, anche se è finito di nuovo in sfida come i suoi colleghi cantanti, e ha segnato l’ingresso ufficiale di Valentin e Javier. I due hanno regalato al pubblico uno scontro ad alto livello in puntata e anche le loro insegnanti non si sono tirate indietro quando è arrivato il momento di discutere.

Natalia Titova e Alessandra Celentano hanno chiarito il loro punto di vista nella puntata di sabato di Amici 19 e siamo sicuri che sentiremo ancora parlare della loro percezione di danza quando si ritroveranno con i loro ragazzi in sala per le prime prove in vista del prossimo serale. Non mancheranno poi le lezioni di teoria della musica insieme ad Anna Pettinelli che sabato pomeriggio ha avvisato Jacopo che sarà messo sotto la lente. Lui ha giurato di aver studiato insieme agli altri compagni, oggi sarà di nuovo interrogato? Inico, Jacopo, Skioffi e Gaia Gozzi sono i ragazzi in sfida e a parte le interrogazioni, dovranno studiare a fondo sfidanti e brani da presentare sabato per non perdere il proprio posto. Della squadra perdente di Gaia, si salvano i ballerini e due cantanti ovvero Martina (scelta dai prof) e Michelangelo, primo in classifica TIM grazie ai voti del pubblico.

