Amici 19, ed. 2020/ Anticipazioni puntata 22 novembre: Skioffi e Valentin a rischio!

AMICI 19, ANTICIPAZIONI PUNTATA 22 NOVEMBRE

Amici 19 chiude in bellezza oggi la prima settimana di programmazione su Real Time con l’ultima puntata del daytime in vista dello speciale di domani su Canale5. In realtà la puntata di domani sarà registrata oggi pomeriggio e questo significa che tra qualche ora conosceremo il destino di due dei ragazzi a rischio ovvero Skioffi e Valentin. I due sono arrivati sulla scuola ma con la felpa rossa e un grosso punto interrogativo sul petto che sta ad indicare che, per dirsi alunni della scuola di Amici 19, dovranno affrontare uno scontro domani pomeriggio e sudarsi il banco. Fin qui tutto normale se non fosse che i due sono appesi ad un filo soprattutto per via dei professori che hanno richiesto la sfida prima del loro ingresso ovvero Alessandra Celentano e Rudy Zerbi seppur con motivazioni diverse che sono state snocciolate in questi giorni.

AMICI 19, ANTICIPAZIONI PUNTATA OGGI, 22 NOVEMBRE

Valentin non è entrato nelle grazie di Alessandra Celentano che gli ha messo contro un ballerino di danza classica nella puntata speciale di Amici 19 in onda domani pomeriggio. In questi giorni, però, il ballerino non è di certo riuscito a mettere insieme una serie di successi visto che ha alzato un vero e proprio muro che si è trasformato in un no alle interrogazioni e in una serie di “non classificato” che la maestra ha scritto ben bene sul suo libretto. Dall’altra parte invece c’è Skioffi che rischia di pagare per il suo passato e il suo “trash” che ha cercato di spiegare prendendo le distanze dalla violenza contro le donne che ha raccontato in alcuni suoi pezzi in passato. Per lui ci sarà una commissione esterna, che non capisce ancora bene da chi sarà composta, che prima delibererà sulla sua presenza nella scuola. Solo dopo l’ok della commissione, Skioffi potrà scontrarsi con Gabriele nella sfida di domani e sognare ancora il suo banco nella classe di Amici 19.

© RIPRODUZIONE RISERVATA