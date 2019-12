Amici 19 oggi, 21 dicembre, non va in onda/ Pausa per il talent che torna…

AMICI 19 OGGI, 21 DICEMBRE, NON VA IN ONDA SU CANALE5

Saremo tutti pronti oggi pomeriggio a prendere la nostra copertina, metterci comodi sul divano e accendere la tv su Canale5 ma oggi Amici 19 non va in onda e al posto di ballerini e cantanti ci saranno i protagonisti di Una Vita. Via libera a tragedie in costume tra scandali e malori al posto di ragazzi danzanti e canterini in vista del Natale, questo è quanto e i fan dovranno fare i conti con le modifiche al loro sabato pomeriggio. Il programma non andrà in onda oggi e nemmeno sabato prossimo visto che rimarrà in panchina fino al prossimo anno, almeno per quel che riguarda il pomeridiano del sabato. I fortunati che rimarranno in casa anche alle feste avranno modo di sentir cantare i ragazzi e veder ballare gli altri il 31 sera durante lo speciale Capodanno della rete ammiraglia Mediaset affidato nuovamente a Federica Panicucci in quel di Bari dopo il successo dello scorso anno.

I RAGAZZI DI AMICI 19 PRONTI PER CAPODANNO IN TV

I ragazzi di Amici 19 sono divisi a gruppi di due, almeno per il canto, e si alterneranno per regalare al pubblico canzoni più o meno natalizie mentre i loro compagni si dedicheranno al ballo. In questi giorni, nel daytime su Real Time, abbiamo visto alcune delle preparazioni in vista del Capodanno ma sembra che sarà l’unica cosa che sapremo fino ad allora visto che Amici 19 oggi, 21 dicembre, non va in onda su Canale 5 e che da lunedì pomeriggio lascerà il posto a Cortesie per gli ospiti anche su Real Time. Tutto fermo quindi all’esame scritto che rimanderà qualcuno a gennaio tra sfide e paura di uscire.

