Amici 19, verso il serale/ Anticipazioni 27 febbraio: Talisa fuori per l’infortunio?

Amici 19 torna in onda oggi pomeriggio ad un passo dal serale che, lo ricordiamo, andrà in onda domani sera in diretta su Canale5. Maria de Filippi proprio ieri in conferenza stampa ha spiegato un po’ di meccanismi di questo nuovo serale che non vedrà competere i bianchi e i blu spazzando via la rete di protezione per chi non ha il talento per andare avanti. A fare il bello e il cattivo tempo ci penseranno pubblico a casa, professori e Var ma anche i famosi giudici vip che che saranno Loredana Bertè, Gabry Ponte e Vanessa Incontrada. A loro si affiancherà Tommaso Paradiso con un ruolo speciale e non votante ma i cui dettagli saranno spiegati domani sera. Infine la Var avrà come protagonisti Beppe Vessicchio e Cannito, quindi uno per il ballo e uno per il canto. I ragazzi affronteranno tre gironi, il primo classificato di ogni girone passerà alla puntata successiva gli altri si sfideranno fino a rivelare l’eliminato. A chi toccherà lasciare la scuola?

TALISA, SERALE DI AMICI 19 A RISCHIO PER LEI?

Le novità non sono mai troppe quando si tratta di Amici 19 e altre potrebbero venire a galla durante il pomeridiano di oggi soprattutto in relazione a Talisa. La ballerina ha scoperto di avere un serio problema alla caviglia per il quale non potrà provare e allenarsi in vista del primo serale se tutto andrà bene. Maria De Filippi le ha comunicato che il problema è serio e che il dottore che la sta seguendo farà di tutto per rimetterla in piedi in poco tempo ma non è detto che possa ancora andare avanti al serale se l’infortunio non si risolverà in tempi brevi. La ballerina ha accolto la notizia in lacrime e ha promesso cura e riposo per la propria caviglia, questo basterà?

