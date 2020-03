Amici 19, verso il serale/ Anticipazioni 3 marzo: Loredana Bertè assegna a Gaia…

AMICI 19, ANTICIPAZIONI PUNTATA 3 MARZO

Il serale di Amici 19 è dietro l’angolo. Il programma torna in onda venerdì sera e ancora non si conoscono i dettagli sulla puntata né se parliamo di ospiti e né in termini di regolamento. La questione maglia che scende dal cielo e poi si volta non è piaciuta al pubblico così come non è stato apprezzato lo sforzo di trasformare tutto in uno show a discapito dei ragazzi e del talento finiti in secondo piano. Molti i dettagli che sono sembrati poco curati rispetto al passato a cominciare dalla manca sigla e finendo alle esibizioni dei ragazzi e dei ballerini con poca partecipazione da parte dei professionisti, venerdì cambierà qualcosa? Il bello di andare in diretta è proprio quello di poter cambiare quello che non va soprattutto alla luce del fatto che l’eliminazione dovrebbe essere una e questo, di per sé, potrebbe cambiare tutto lasciando un ballottaggio per il finale di puntata.

AMICI 19, GAIA TORNA IN SALA PER VOLERE DI LOREDANA BERTE’…

Certo, al momento si tratta solo di teorie sul secondo serale di Amici 19 ma quello che è certo è che il programma tornerà in onda oggi pomeriggio prima su Real Time e poi su Canale5. Ancora una volta al centro ci sarà la vita nella scuola con il ritorno in sala dei ragazzi dopo la cavalcata di ieri del primo serale tra immagini inedite e commenti a cominciare da quanto è stato detto a Gaia Gozzi. Loredana Bertè ha scritto un messaggio per lei per invitarla a liberarsi delle sue sovrastrutture da star e mostrare il suo vero volto assegnandole un brano di Luigi Tenco che Ivano Fossato ha riarrangiato proprio per la rocker, Ragazzo mio. Loredana Bertè ha chiesto a Gaia di prepararlo senza cambiare nemmeno una nota né nella musica e né nelle parole e lei ha accettato di buon grado, come andrà questa ardua prova?

