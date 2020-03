Amici 19, verso il serale/ Anticipazioni puntata 5 marzo: Nicolai mente?

AMICI 19, ANTICIPAZIONI PUNTATE DEL 5 MARZO

Il serale di Amici 19 andrà in scena domani sera in diretta e senza pubblico ma, fino ad allora, i ragazzi rimasti in gara dovranno affrontare il pubblico di Real Time prima e di Canale5 dopo per le due puntate del pomeridiano che sveleranno altre novità su quello che vedremo domani. Nei giorni scorsi abbiamo conosciuto i duetti che allieteranno il secondo serale di domani mentre i ballerini sono chiamati ad una serie di coreografie e di prove anche comparate. Proprio Vanessa Incontrada ha chiamato all’appello Javier, Valentin e Nicolai su una coreografia bomba che possa far venire a galla la loro passione e il loro istinto latino cosa succederà e come andrà a finire per i tre? Quello che desta sempre più dubbi è Nicolai. Il ballerino non è mai in crisi per il suo lavoro ma, a quanto pare, inizia ad esserlo per via del rapporto che ha con i compagni.

NICOLAI STA FINGENDO AD AMICI 19?

Per giorni lo abbiamo visto solo in giardino o pronto a mangiare da solo in cucina quando gli altri avevano già finito tenendosi sempre in disparte rispetto agli altri ragazzi di Amici 19 ma adesso sembra che i ruoli siano cambiati. Nicolai soffre e accusa i compagni di averlo messo da parte e di non tenerlo in considerazione ma per il pubblico sta solo mentendo per riuscire a portare a casa la pietà del pubblico e, magari, anche i loro voti per andare avanti. Forse Nicolai ha capito che rispetto a Valentin e Javier ha qualcosa in meno che potrebbe metterlo alla porta proprio nel secondo serale di domani sera?

