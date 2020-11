Amici 20/ Anticipazioni 18 novembre 2020: primo giorno di lezione dopo le lacrime

Amici 20, anticipazioni puntata oggi, 18 novembre 2020

Dopo le lacrime e le storie che sono venute a galla ieri pomeriggio ad Amici 20 oggi i ragazzi si ritroveranno ad affrontare il loro primo giorno a lezione. Per via dell’emergenza Covid ci sarà la possibilità di tenere d’occhio i ragazzi in stile Grande Fratello (evitando anche i problemi delle passate edizioni tra maleducazione e provvedimenti disciplinati) e già ieri abbiamo avuto modo di vedere il loro ingresso in casetta, le prime chiamate a casa per annunciare le novità e poi l’arrivo del foglio da appendere al muro con gli orari e le relative materie da seguire nelle varie aule a partire proprio da oggi pomeriggio. Il nuovo pomeridiano di Amici 20, in onda alle 19.00 su Italia1 per la durata di circa mezz’oretta, racconterà altre storie relative ai ragazzi che hanno ottenuto il banco ma anche i primi lavori in corso in attesa del pomeridiano di sabato in cui, lo ricordiamo, non ci sarà più la consueta sfida a squadra ma ognuno concorrerà per tenere al sicuro il proprio banco.

Il ballerino Samuele conquista il pubblico di Amici 20

A conquistare l’attenzione nella puntata di ieri di Amici 20 è stato sicuramente il ballerino Samuele che si è mostrato già in tutta la sua particolarità sabato pomeriggio ammettendo di aver portato sul palco la cosa più normale che abbia mai fatto. Nel pomeridiano di ieri ha avuto modo di raccontarsi attraverso lo Spiderman che si porta dietro, non il simbolo di un eroe ma bensì di qualcuno che è nato come sfigato ed è diventato poi qualcuno, in lui rivede e sogna di vedere la sua storia e il suo futuro. Sarà lui lo Spiderman della danza ad Amici 20 e anche fuori?



