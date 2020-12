Amici 20/ Anticipazioni 2 dicembre 2020: Arianna lascia la scuola?

Lacrime, crisi ed emozioni forti nel nuovo appuntamento con il daytime di Amici 20 che torna in onda oggi, mercoledì 2 dicembre, alle 19 su Italia 1. Tra gli allievi in discussione c’è Arianna che, dopo aver sognato da sempre di poter entrare nella scuola più famosa d’Italia sin da quando era piccola, sta mettendo seriamente a rischio la propria permanenza con il suo atteggiamento. Rudy Zerbi, infatti, non tollera la sua leggerezza, il suo disinteresse e il poco impegno al punto da aver sospeso il suo giudizio. Il pericolo di un’eliminazione immediata c’è seriamente e, in lacrime, Arianna non nasconde di avere dei forti sensi di colpa. Oltre a non avere la fiducia dell’insegnate, Arianna non sente neanche la fiducia dei compagni che, prima della decisione di Zerbi, l’avevano esortata a cambiare il suo atteggiamento.

La ballerina Martina sotto pressione

Momenti difficili non solo per Arianna, ma anche per le ballerine di Lorella Cuccarini. L’insegnante è visibilmente preoccupata soprattutto per Martina che, super impegnata, fatica a trovare il tempo per mangiare e dormire. “Devi dormire almeno otto ore a notte e devi mangiare perchè se non mangi e non dormi e poi fai tutto quello che fai durante il giorno, ad un certo punto, non avrai più energie”, si raccomanda la Cuccarini che, con i suoi allievi, è autorevole, ma anche dolce come una mamma con i suoi figli. “Tu hai bisogno di disciplina anche nel quotidiano. Tu devi fare tanto e devi stare bene per farlo. Devi volerti bene e, quindi se una volta non riesci a fare i piatti, chiedi aiuto. Devi mangiare e dormire, se fai questo avrai le forse per fare bene”, si raccomanda l’insegnante. Martina ascolterà la Cuccarini?



