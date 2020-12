Amici 20/ Anticipazioni 3 dicembre 2020: decisione finale su Arianna

AMICI 20, ANTICIPAZIONI DAYTIME 3 DICEMBRE 2020

Il daytime di Amici 20 torna in onda oggi, giovedì 3 dicembre, con un appuntamento imperdibile nel corso del quale Arianna Gianfelici riceverà una comunicazione importante. La cantante, nel corso del pomeridiano di sabato 28 novembre è stata temporaneamente sospesa da Rudy Zerbi che ha molti dubbi sulla sua capacità di affrontare la scuola. L’insegnante, pur vedendo in lei un grandissimo talento, teme che l’atteggiamento, a volte presuntuoso e troppo leggero, sia un handicap per Arianna che, contrariamente agli altri compagni, s’impegnerebbe poco. Prima di decidere se confermare o meno la sua maglia, Zerbi ha deciso di prendersi dei giorni per poter riflettere sospendendo Arianna che ha affrontato questo tempo restando in un limbo. La cantante, dunque, potrà continuare la sua avventura nella scuola o dovrà lasciarla per sempre? Lo scopriremo durante il daytime di oggi.

NUOVE SFIDE IN ARRIVO?

La permanenza nella scuola di Amici 20 non è così scontata per tutti gli allievi che hanno conquistato un banco. Settimana dopo settimana, cantanti e ballerini, oltre a dover superare il giudizio degli insegnanti, potrebbero ritrovarsi a dover affrontare una sfida contro ragazzi che, dopo aver partecipato ai casting, sono considerati più meritevoli del banco. Il primo a dover lasciare la maglia allo sfidante è stato Giulio che ha lasciato il banco a Deddy. Questa settimana, anche Kika dovrà affrontare la sfida contro Giulia, una cantante che ha affascinato Anna Pettinelli e che ha chiesto la sfida sperando di poter diventare l’insegnante della sfidante. Ci saranno nuove sfide nel corso della settimana? Anche i ballerini potrebbero ritrovarsi a dover affrontare sfide dal momento che Alessandra Celentano non ha ancora allievi? Lo scopriremo nel corso del daytime.



